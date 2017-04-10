Племянник Прокоповича платит зарплаты раз в три месяца 2 10.04.2017, 21:17

Сергей Прокопович

Племянник автора девальвации 2011 года невыплату зарплат объясняет сокращением объема производства.

Брестское предприятие «Белспецэлектромонтаж», которое занимается освещением улиц и электричеством, несколько месяцев не выплачивает зарплаты, передает «Белсат».

«Последний раз нам заплатили 28 февраля Br 137. В январе всего Br 100. Как можно прожить на эти деньги?», – говорит работник предприятия.

Впервые проблемы с зарплатами на предприятии появились более года назад. Но тогда речь шла о незначительных задержках. Теперь же исполнительный директор Сергей Прокопович, племянник дважды героя Беларуси, автора девальвации 2011 года, Петра Прокоповича, невыплату зарплат объясняет сокращением объема производства.

«Зарплату насчитывают людям, но выплатить ее не было возможности, так как дебиторы, которые у нас были, до сих пор не рассчитались. Получается только налоги списать с их задолженностей. Реальных денег получить на счет не получается. Отдел принудительного исполнения арестовал наши счета», – говорит директор предприятия Сергей Прокопович.

А счета арестовали из-за кредиторской задолженности. Вот такой замкнутый круг. Но ответственным за ситуацию работники предприятия считают как раз не исполнительного, а генерального директора «БарановичиГазСтроя» Владислава Романовского, который занял эту должность в конце прошлого года.

«Он купил 100% акций. Ему не выгодно сейчас делать реорганизацию, так как эти долги повиснут на его организации, и на его счета наложат арест», – считает работник «Белспецэлектромонтажа» Евгений Соболев.

По этой же причине работников не пускают в отпуск, мол, чем платить отпускные? Да и уволить работника непросто. Чем рассчитаться? Руководство обещает погасить задолженность перед людьми, когда появится работа.

Такие обещания работники слышат едва ли не ежедневно. Но кроме планов, как начать выплачивать зарплаты, у руководства «Белспецэлектромонтажа» есть и другие задачи: как юридически обосновать задолженности и выкрутиться из ситуации?

«Юрист ссылается на ст. 242, в которой говорится, что работник, если были нарушены его права, и он в течение трех месяцев не подал заявление о взыскании заработной платы, то юрист обращается в суд», – рассказывает Евгений Соболев.

Юрист никаких комментариев не дал. И вообще убежал от журналистов.

Как и генеральный директор Романовский. Кстати, он для возмущенных работников имеет свое предложение: идти в отпуск за собственный счет.