закрыть
11 апреля 2017, вторник, 0:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусские пловцы завоевали четыре награды на турнире в Швеции

  • 10.04.2017, 21:31

Побороться за медали в столицу Швеции приехали 930 атлетов из 25 стран.

Четыре награды завоевали белорусские пловцы на старте международного турнира Swim Open в Стокгольме, сообщает БелТА.

В финальном заплыве на дистанции 50 м баттерфляем белорус Егор Додолев первым коснулся бортика с результатом 23,59 сек., выполнив квалификационный норматив для участия в чемпионате мира. Вторым финишировал его партнер по команде Евгений Цуркин - 23,67 сек., который смог занять также второе место и на дистанции 100 м баттерфляем - 52,47 сек.

На третью ступень пьедестала почета поднялся белорус Никита Цмыг, который проплыл 50 м на спине за 25,57 сек.

Одна из ведущих пловчих, призер двух последних летних Олимпиад, Александра Герасименя не смогла выступить на первой для себя на турнире дистанции 50 м на спине из-за фальстарта.

Соревнования Swim Open Stockholm проводятся уже во второй раз. Побороться за медали в столицу Швеции приехали 930 атлетов из 25 стран. Турнир в 50-метровом бассейне в комплексе Eriksdalsbadet продлится до 11 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет 65 тыс. евро.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата