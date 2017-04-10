Ротенберг заметает следы 2 Марк Крутов, «Радио Свобода»

10.04.2017, 21:41

Аркадий Ротенберг

Фото: Коммерсант

Как российский бизнесмен обходит санкции, введенные против него США и Евросоюзом.

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, состояние которого оценивается в миллиард долларов, создал в Восточной Европе сеть "эмиссаров" из числа бывших руководителей и топ-менеджеров своих компаний. С их помощью он эффективно обходит санкции, введенные против него США и Евросоюзом после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины.

Первая часть нового расследования такой схемы ухода от санкций опубликована в понедельник на сайте "Муниципальный сканер", который в конце января рассказал о недвижимости выходцев из бывшего СССР в Карловых Варах (подробнее об этом читайте http://www.svoboda.org/a/28259364.htmlздесь). Вслед за Карловыми Варами эксперты "Сканера" стали изучать реестры владельцев недвижимости в Праге и случайно нашли дом в историческом центре города, фактически принадлежащий Дмитрию Калантырскому, бывшему председателю правления одного из главных активов Ротенберга, СМП Банка. Калантырский ушел с этого поста и продал свои 11% акций банка в феврале 2015 года – как полагают авторы расследования, истинной целью ухода Калантырского с должности было максимальное дистанцирование от Аркадия Ротенберга на случай возможных новых случаев применения санкций против последнего. Тем не менее, связь Калантырского и Ротенберга, говорится в расследовании, по-прежнему прослеживается через ряд кипрских офшорных компаний.

Аркадий Ротенберг попал под американские санкции 20 марта 2014 года, спустя 3 недели после начала первых захватов вооруженными сепаратистами государственных учреждений в Донецкой и Луганской областях Украины. Фигурантом европейского санкционного списка бизнесмен, который в 12-летнем возрасте занимался в одной секции самбо и дзюдо с Путиным и своим братом Борисом, стал 30 июля того же года, вскоре после того как над Донецком был сбит малайзийский "Боинг". Из-за санкций, в частности, было арестовано имущество Аркадия Ротенберга в Италии (отель, квартира и 4 виллы). Общая сумма арестованных активов оценивалась Reuters в 30 миллионов евро. Помимо этого, под санкции попал и СМП Банк. Сейчас Аркадий Ротенберг чаще всего упоминается в связи с проектами внутри России – его сын Игорь владеет компанией, которая собирает деньги с дальнобойщиков с помощью системы "Платон", а компания Ротенберга-старшего "Стройгазмонтаж" строит мост в Крым.

Дмитрия Калантырский работал в СМП Банке с 2002 года. Кипрскими офшорами Аркадия Ротенберга, утверждается в расследовании "Муниципального сканера", он начал заведовать уже через несколько лет после прихода в банк. Так, в 2003–2004 годах Калантырскому принадлежала офшорная компания, которая позже фигурировала в расследовании РБК о "водочных активах" Ротенберга, в частности – водке "Путинка".

После введения санкций Аркадий Ротенберг стал предпринимать активные действия по защите своих активов в разных странах мира – в том числе продавая доли в своих предприятиях бизнес-партнерам и своим сыновьям. Похожим образом поступили многие попавшие под санкции бизнесмены из ближайшего круга Путина.

Дмитрий Калантырский идеально подошел на роль хранителя и распорядителя средств Аркадия Ротенберга: спустя несколько месяцев после начала действия санкций принадлежащий ему офшор Kartamon Technologies Ltd. приобрел 2 четырехзвездочных отеля на австрийском горном перевале Нассфельд. Как утверждают авторы расследования, в реальности гостиницы были куплены в рамках расширения бизнес-империи братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. В сентябре, после ареста итальянского имущества Аркадия Ротенберга, пишет "Муниципальный сканер", Калантырский ушел с поста председателя правления СМП Банка – чтобы не ставить под угрозу австрийские отели и другие покупки, совершенные его офшорами в интересах теперь уже бывшего начальника. Сейчас Калантырский, предположительно, живет в том самом доме в Праге, на двери которого есть даже звонок с его именем.

Как рассказал один из авторов расследования "Муниципального сканера" Михаил Маглов, Дмитрий Калантырский – не единственный "эмиссар Ротенберга" в Европе, призванный защищать уже имеющиеся активы бизнесмена от санкций и приобретать в обход них новые. Через некоторое время активисты "Сканера" намерены опубликовать сведения и о других бизнес-партнерах Аркадия Ротенберга в Европе.

– Мы пришли к выводу, что Аркадий Ротенберг, для того чтобы обходить санкции, придумал схему. Эта схема заключается в следующем: отправить своих людей, которые работали с ним много лет, в западные страны, в том числе для того, чтобы они регистрировали компании и покупали активы. В случае с Дмитрием Калантырским, который, как мы видим, обосновался в Чехии, мы нашли две его компании, которые зарегистрированы им вместе с его мамой. На одну из них он приобрел квартиру и усадьбу. Вполне возможно, это действительно его активы. Но дальше мы видим, что через его же кипрский офшор были приобретены два отеля в Австрии. Причем это произошло еще до того, как он продал свои 11% акций СМП Банка и покинул пост председателя его правления. Если посмотреть на эту схему по срокам, в том числе на то, когда Ротенберг перерегистрировал подконтрольные ему кипрские офшоры, то видно – основное количество действий происходило в декабре 2014 года, примерно спустя полгода после санкций, после того, как многие операции бизнес-активов Ротенберга были заблокированы. Он не мог осуществлять сделки. Кроме того, была арестована недвижимость, которая была записана на его кипрские офшоры в Италии.

– Кто такой Дмитрий Калантырский?

– Этот человек пришел работать к Ротенбергу в начале 2000-х. Он на этой довольно высокой должности проработал больше 10 лет. Потом он довольно неожиданно покидает свою должность председателя правления, продает Ротенбергу свои 11% акций СМП Банка и уезжает в Чехию, где открывает компании, юридические лица, и в том числе приобретает через свой кипрский офшор два отеля в Австрии. Мы считаем, что эти два отеля – по сути, новые активы Ротенберга, которые он, будучи под санкциями, не мог приобрести на свои кипрские компании либо на свое имя.

– Фигурировало ли имя Дмитрия Калантырского в каких-то других антикоррупционных расследованиях, например в "панамских бумагах"? Это такой "ротенберговский Ролдугин"?

– Нет, Ролдугин – это номинальный человек. У него есть определенная работа. Он не связан с финансами. Ролдугин – это "номинальщик". Но Калантырский – это непосредственный топ-менеджер Ротенберга с давнего времени. Он особо не светился в расследованиях, но фигурирует в расследовании РБК, когда расследовалась связь Ротенберга с водочными заводами и с брендом "Путинка". Калантырский был учредителем одного из кипрских офшоров, который позже попал в руки как раз бизнес-партнеру Ролдугина. А потом и вовсе ушел в дальние офшорные зоны.

– Расскажите подробнее, как именно работает схема с переписыванием своих активов на давних бизнес-партнеров? И позволят ли она в полной мере обходить санкции?

– Стоит начать с того, что вообще использование "номинальщиков" для Ротенберга – это обычная практика. Если посмотреть его российскую бизнес-структуру, то часть активов, как правило, не связанных с нефтегазовым бизнесом, записана на номинальных владельцев. Как правило, это юридическая компания, которая сопровождает деятельность СМП Банка, либо это топ-менеджмент СМП Банка. Схема довольно простая. После того, как были введены санкции, действующий топ-менеджмент, то есть люди, с которыми он работал больше 10 лет, кому он доверяет в полной мере, были "искусственно отодвинуты" от самого Ротенберга и от СМП Банка. Сначала заместитель Дмитрия Калантырского по фамилии Поспелов через месяц после санкций покидает свою должность. Потом, спустя полгода, уже продает акции сам Дмитрий Калантырский, после чего тоже покидает свой пост. Это люди, которым он доверял много лет, которые много лет с ним работали. Но теперь они формально не имеют отношения ни к Ротенбергу, ни к СМП Банку. Дальше они едут в страны Запада и уже здесь производят действия с определенными активами Ротенберга – это и покупка новых активов, и действия с довольно старыми активами Ротенберга, которые просто выводятся из-под одних, "опасных" юридических, лиц в другие, уже точно никак не связанные ни с СМП Банком, ни с самим Ротенбергом.

– Известно ли вам о каких-то еще "эмиссарах Ротенберга", помимо Дмитрия Калантырского?

– Да, известно. Найденный нами материал довольно большой. Мы решили его разбить на несколько частей. В одной из следующих частей появятся примерно такие же лица, как Дмитрий Калантырский, совершающие ровно такие же действия.

– Можете назвать страны, в которых они действуют?

– Речь идет о странах Восточной Европы.

– На какие еще вопросы предстоит ответить в продолжении этого расследования? Что вам не удалось пока узнать?

– Нам пока непонятно – очертили ли мы весь круг этих лиц, которые были отправлены Ротенбергом на Запад? Мы нашли несколько человек, но мы пока не понимаем – окончательный ли это список. Соответственно, непонятно, все ли вновь приобретенные им активы были нами учтены. Еще один вопрос, на который вряд ли получится ответить, хотя, наверное, западным политикам стоило бы это сделать. Действительно ли эффективны санкции? Почему, включая в эти санкционные списки Ротенберга, СМП Банк, они не включили в него топ-менеджмент этого банка? Почему живущие в странах Запада ближайшие родственники, на которых, как мы знаем, окружение Путина тоже любит записывать свои активы, не попадает в санкционные списки, хотя, по сути, эти люди являются номинальными владельцами? Ведь мы знаем, весь бизнес-успех семьи Ротенбергов связан исключительно с другом Путина Аркадием, с которым они вместе ходили заниматься самбо и дзюдо, – говорит Михаил Маглов.

Марк Крутов, «Радио Свобода»