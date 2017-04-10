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Семь белорусских городов, которые выглядели гораздо красивее

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  • 10.04.2017, 22:55
Новогрудок в 15-м веке
Иллюстрация: metaloforma.lt

Белорусские райцентры уже мало чем отличаются от сотен других на постсоветском пространстве.

Разрушения в войнах, пожарах и по приказу властей в мирное время сильно изменили их облик. Tut.by выбрал семь таких городов — читайте, какими они были и при каких обстоятельствах лишились основных построек.

Новогрудок

Новогрудок в 15-м веке
Иллюстрация: metaloforma.lt

Сейчас Новогрудок — районный центр Гродненской области с примерно 30 тысячами жителей. На протяжении столетий он был одним из главных городов в Великом княжестве Литовском — его гипотетической первой столицей и местом коронации Миндовга, — а также в Речи Посполитой. В сохранившемся Фарном костеле состоялась свадьба Ягайло и Софьи Гольшанской. Здесь проходили заседания Главного трибунала ВКЛ — высшего апелляционного суда государства.

Новогрудок разрушали в многочисленных войнах русские, крымские татары, казаки, шведы и немцы. Во время одной из самых опустошительных войн в нашей истории — 1654−1667 годов — сильно пострадал замок. Окончательно его разрушили шведы, которые заняли город в 1706 году во время Северной войны. Непригодные для защиты остатки замковых башен разобрали по приказу российских властей в 1802 году.

Также часть городских построек пострадали во время пожаров. Самый сильный произошел в 1751 году — тогда сгорели почти двести домов, четыре костела, Ратуша и канцелярия воеводы.

Множество знаковых построек пережили войны и пожары, но их уничтожили в мирное время — по приказу российских и советских властей. Мариинский костел иезуитов, а также монастырь и коллегиум при нем разобрали в 1802 году. Кирпичи использовали при строительстве зданий в центре города.

Бонифратские костел и монастырь уничтожили до 1800 года. Городскую ратушу и замковую церковь — в 1870-е годы. Доминиканский костел — до 1916 года. Синагогу — в 1964 году.

В составе Российской империи Новогрудок находился с 1795 года до ее распада. С 1921-го по 1939 год — в составе Польши, а затем — СССР.

Клецк

Клецк в 15-м веке
Иллюстрация: Виктор Стащенюк

Клецк находится в Минской области, и в нем живут примерно 11 тысяч человек. Его первое упоминание в летописях относится ко времени, когда он уже был столицей одноименного удельного княжества — в 1127 году. Тогда город был деревянным. Каменный замок здесь построили Радзивиллы.

В 1258 году город разорили войска монгольского хана Бурундая, а в 1503 году — крымские татары. Очередное крупное разрушение устроили в 1655 году российские войска — тогда население города сократилось вдвое. Если в 1626 году здесь было 448 дворов, то в 1683 — 217, а в 1713 — 152. После разрушения в конце 17-го века клецкий замок восстановили, но его окончательно добили шведы во время Северной войны.

Центральная площадь Клецка сейчас
Источник: kleck1127.narod.ru
Центральная площадь Клецка в 1939 году
фото: Збигнев Волочник

«Посылал я, холоп твой Алешка, к городу Клецку стольника Григория Михайлова. Из Клецка, государь, городские люди против твоих государевых ратных людей вышли на вылазку. И милостью Божьею тех клецких сидельцев многих побили и в город Клецк въехали. И клецкие знать и мещане побежали к Ляховичам, и твои государевы люди литовских людей побили всех, а которые побежали через мост и за теми литовскими людьми гоняли больше пяти верст. Город был сожженный, а людей высекли и разорили без остатка».

Из письма российского военачальника Алексея Трубецкого царю.

Уже после Второй мировой войны в мирное время советские власти взорвали главный храм Клецка — Фарный костел, от него осталась часть западной стены. Здание второго костела, доминиканского, сохранилось — но со времен Российской империи там действует православная церковь. В 2008 году по инициативе местного священника на храм установили позолоченный купол-луковицу. В бывшей синагоге сейчас находится магазин, но здание перестроили после Второй мировой войны.

Историческая застройка центральной площади не сохранилась, перед бывшим доминиканским костелом в советские годы построили Дом быта.

Слуцк

Слуцк в 17-м веке
Иллюстрация: Павел Татарников

Слуцк — 60-тысячный город в Минской области. Сейчас это обычный райцентр с преимущественно советской застройкой, но несколько столетий назад он был одним из самых красивых в Восточной Европе. Его украшали три замка, Ратуша, монастыри и храмы. Со времен Речи Посполитой здесь сохранились всего несколько построек.

В 1160 году Слуцк стал столицей одноименного удельного княжества. В 14-м веке оно присоединилось к Великому княжеству Литовскому. С этого момента и до 17-го века городом владел один из самых богатых родов государства — Олельковичи. Его последней представительницей была Софья Слуцкая.

К середине 17-го века Богуслав Радзивилл превратил Слуцк в город-крепость, который окружил валами, рвами и бастионами. Верхний и Нижний замки он перестроил в дворцовые комплексы. Усилия оказались не напрасны. В 1648 году город не смогли захватить казаки, а во время войны 1654−67 годов дважды — русские.

В 1669 году большой урон Слуцку нанес пожар — выгорела центральная часть города.

В составе России город с 1793 года. Замковые строения ветшали от ненадобности и их разобрали — соответствующий указ издали в 1820 году. Несколько сохранившихся зданий использовались как жилые, но их уничтожил пожар. В начале 19-го века также засыпали рвы, срыли валы и бастионы.

Вторую мировую войну и советские годы не пережили более десятка храмов. Например, неоготический протестантский сбор в 1925 году приспособили под электростанцию, неовизантийскую православную церковь Святого Николая уничтожили в 1934 году, барочный костел Святого Антония — после войны.

Быхов

Быхов в 17-м веке

Этот город находится на Могилевщине и в нем около 16 тысяч жителей. Расцвету он обязан своим владельцам — гетманам Великого княжества Литовского Яну Каролю Ходкевичу и Льву Сапеге. Здесь находился один из самых мощных замков страны.

В 1657 году, спустя 18 месяцев осады, русские и казаки взяли Быхов штурмом. В 1702 году войска Петра Первого снова разорили его. Но город быстро восстановили: если в 1747 году в нем было 247 дворов, то в 1755 — 534.

В 1930-е годы советские власти взорвали колокольню Мариинского костела. Сам храм они уничтожили после Второй мировой войны.

После войны в замке — точнее, в том, что от него осталось — оборудовали мебельный цех. Он работал, пока в 2004 году там не случился пожар. В 2013 году местные власти начали замок восстанавливать.

Береза

Береза в 18-м веке

Береза — 30-тысячный город на Брестчине. Свою известность он получил благодаря единственному в Великом княжестве Литовском монастырю картезианцев, который основал Казимир Лев Сапега. Строительство шло почти полвека и завершилось в 1689 году. Внутренняя отделка костела Святого Креста при нем продолжалась до 18-го века — он был одним из самых красивых в Восточной Европе.

В монастыре жили меньше двух десятков монахов, которые практически не общались между собой. Но он был одним из самых крупных собственников в регионе: владел несколькими тысячами крестьян, заводами, мастерскими, лесопилками, мельницами, монополизировал торговлю алкоголем и продуктами первой необходимости.

Во время Северной войны Березу заняли шведы и разграбили город. Российские власти закрыли монастырь в 1832 году, а в 1860−70-х годах разобрали на стройматериалы для православных церквей и казарм. Когда Береза непродолжительное время находилась в составе Польши, там действовал концлагерь.

Местные власти на свои деньги восстановили в 2014 году входную арку в монастырь и хотят реконструировать башню — там по планам смотровая площадка.

Полоцк

Полоцк в 19 веке
Иллюстрация: Christian Wilhelm von Faber du Faur

Полоцк — столица первого государства на территории нынешней Беларуси. Своего расцвета оно достигло при Всеславе — при нем построили третий в Восточной Европе Софийский собор, который сохранился в перестроенном виде.

Полоцк сильно пострадал в Ливонскую войну. Тогда Великое княжество Литовское решило помочь балтийским немцам, против которых выступили русские. В 1563 году этот город захватили войска Ивана Грозного. Король Речи Посполитой — союза ВКЛ и Польши, который возник во время этой войны, — Стефан Баторий лишь спустя 15 лет освободил его.

Русские снова захватывали Полоцк в 1633 и 1654 годах. Во время Северной войны здесь сначала размещались их войска, тогда Петр Первый устроил резню в Софийском соборе, а затем шведские.

После аннексии Полоцка российские власти уничтожили францисканский костел Святого Антония, базилианский Софийский монастырь, Ратушу, а бернардинский костел Святой Анны перестроили под православную церковь — этот храм взорвали в советские годы.

Иезуитский костел Святого Стефана уничтожили в 1964 году. Костел Франциска Ксаверия — к 1918 году. Доминиканский костел Матери Божьей Руженцовой — в 1940-х годах. Православный Бельчицкий монастырь вместе с церквями Святых Бориса и Глеба и Святой Параскевы Пятницы — в 1920−1950-х годах. Большинство этих храмов уничтожили вместе с монастырскими корпусами.

Пинск

Пинск в 19-м веке
Иллюстрация: Винцент Дмаховский

В Пинске сейчас живет около 140 тысяч человек. До нашего времени не сохранился местный замок и множество храмов. Многие из них уничтожили в мирное время.

В 1174 году Пинск стал столицей удельного княжества. К Великому княжеству Литовскому оно присоединилось в начале 14-го века. Вскоре после этого в городе построили замок. В 1527 году его стены остановили набег крымских татар.

Во время войны 1654−1667 годов Пинск дважды грабили и сжигали российские войска. В 1706 году его заняли и сожгли шведы — тогда пострадал и замок Вишневецких.

Российские власти разобрали уже не функционирующий замок Вишневецких, а бернардинский костел Святого Михаила Архангела перестроили в православную церковь.

В 1921 году, когда город находился в составе Польши, в нем случился сильный пожар, от которого пострадали десятки зданий в центре города.

Советские власти уничтожили Большую синагогу в 1950-х годах, костел Святого Доминика — в 1949 году.

Самая значимая утрата Пинска — иезуитский костел Святого Станислава — один из самых больших храмов Восточной Европы. Он пережил две мировые войны, но в 1953 году его взорвали. Сейчас это место не застроено.

В Беларуси уже есть опыт восстановления уничтоженых памятников архитектуры. Больше других в этом преуспел Витебск. В областном центре отстроили Благовещенскую, Воскресенскую и Успенскую церкви. Костел Святого Антония — на очереди. Все эти храмы снесли в мирное время советские власти.

В Минске восстановили уничтоженную российскими властями Ратушу, советскими — церковь Святого Духа и во время Второй мировой войны — гостиницу «Европа», а в Могилеве — Ратушу.


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