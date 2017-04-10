закрыть
11 апреля 2017, вторник, 0:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Германия и Франция создадут совместную эскадрилью

  • 10.04.2017, 22:06

С 2021 года совместная эскадрилья в составе 12 военно-транспортных самолетов будет базироваться в Нормандии.

Соответствующее соглашение подписали министры обороны Германии и Франции.

Бундесвер и французские Вооруженные силы создадут совместную эскадрилью. В понедельник, 10 апреля, правительственное соглашение о формировании подразделения из военно-транспортных самолетов «C-130 Геркулес» подписали в Берлине министры обороны ФРГ и Франции Урсула фон дер Ляйен и Жан-Ив Ле Дриан, передает «Немецкая волна».

Германо-французская эскадрилья с 2021 года будет базироваться в нормандском городе Эврё. По планам, она будет включать шесть немецких и до шести французских самолетов. Как отмечает агентство dpa, в 2019 году бундестаг примет решение о приобретении необходимых самолетов.

Кооперация двух стран по созданию совместной эскадрильи является политическим сигналом усиления военного сотрудничества внутри ЕС, пишет далее агентство. Вместе с тем одной из целей бундесвера является замена старых транспортных самолетов типа «Трансаль», которые будут сняты с эксплуатации в 2021 году и большей частью заменены самолетами А400М. Кроме того, бундесвер планирует закупить «C-130 Геркулес» американского производителя Lockheed Martin, являющиеся одними из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата