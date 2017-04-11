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Запасаемся попкорном

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  • Богдан Яременко
  • 11.04.2017, 11:14
  • 3,150
Богдан Яременко

Сейчас ситуация для Кремля выглядит очень непривлекательно.

Два общеизвестных факта, которые, между тем, сейчас можно напомнить и сопоставить.

1. Путин блефует. В международных отношениях он ведет себя как дворовой или школьный бузила: цепляется, прессует, изображает из себя крутого. Но стоит проявить против такого бузила реальную силу или не дай Бог после чьей отпора у него из носа капнет кровь, и становится понятно, что это лишь жалкое закомплексованное существо.

2. Когда НАТО начало бомбардировки Югославии, российский премьер Евгений Примаков летел в Вашингтон. Над Атлантикой он развернул самолет и вернулся в Москву, демонстрируя, что после применения силы против российского союзника Югославии ему не о чем говорить с США.

Вот теперь сила (бомбардировки) применена не только против другого союзника России – Сирии, но и против самой России.

На неделе Москву должен посетить госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Российская политическая традиция и имидж Путина должны были бы заставить их отменить визит.

Если этого не произойдет, то бузила, который только что бахвалился, что никто в мире ничего не может ему противопоставить, окажется обычным тюфяком.

Если же произойдет, то это просто будет бессильной злобой. Ведь ракеты таки попали в цели, и Россия ничего этому не смогла противопоставить.

Это далеко не конец истории. Ни попыток России давить на мир, ни даже войны в Сирии. Но сейчас ситуация для России выглядит очень непривлекательно.

Богдан Яременко, «Фейсбук»


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