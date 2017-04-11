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Лукашенко в маразме: «Экономия должна быть жесточайшей!»

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  • 11.04.2017, 11:31
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Диктатор отправился считать расход топлива во время посевной.

Лукашенко потребовал навести должный порядок с расходованием топлива при посевной кампании. Диктатор обратил на это внимание сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область, в частности, посещая совхоз «Исток» Речицкого района, передает корреспондент БелТА.

Правитель особо коснулся темы экономного и бережного отношения к ресурсам. «Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей, - потребовал Лукашенко. - Наведите порядок с потреблением топлива».

Диктатор обратил внимание на имеющиеся факты нерационального расходования топлива, воровства, что «недопустимо».


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