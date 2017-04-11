В Витебской квартире горела сауна 4 11.04.2017, 11:32

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Личная парилка находилась в ванной комнате индивидуального предпринимателя.

В Витебске произошел пожар в сауне, которая была в квартире. Происшествие случилось после 5 часов утра 10 апреля на улице Чехова. Как информирует пресс-служба МЧС Витебской области, сауна находилась в ванной комнате. Огонь уничтожил обшивку, были закопчены стены и потолок, передает «Еврорадио».

53-летний хозяин квартиры, индивидуальный предприниматель, был госпитализирован. У него ожоги дыхательных путей 1-3 степени. Причина возгорания пока неизвестна.