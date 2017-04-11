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Белорусы не могут себе позволить КАСКО

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  • 11.04.2017, 11:59
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Фото: bymedia

В стране наблюдаетcя отрицательная динамика заключения страховых договоров.

Граждане заключили договоры почти на 60 млн руб. Больше всего страховых взносов приходится на «Белгосстрах» (20 % от всех взносов физических лиц по договорам каско). На втором месте — «Би энд Би иншуренс Ко» (17,8 %). Тройку лидеров замыкает «Белросстрах» (15,4 %), пишет belmarket.by.

Интересно, что, несмотря на увеличение объема взносов, сформировалась отрицательная динамика количества заключенных договоров каско: в 2016 году было заключено на 5059 договоров меньше, чем в 2015-м. Больше договоров, чем в 2015-м, заключили только 4 из 15 компаний: «Белгосстрах», «ЭРГО», «Промтрансинвест» и «Белкоопстрах».

В 2016 году объем возмещений, выплаченных физлицам компаниями по договорам каско, увеличился на 1,1 %, до 51 169 тыс. руб. Самый высокий темп роста данного показателя зафиксировала компания «Кентавр», занимающая шестую строчку по объемам привлеченных взносов.

Общий уровень выплат составил 85,4 %, что на 10,5 % выше, чем в 2015 году. Самый большой объем выплат у «Белвнешстраха» (109,2 %). За ним следует «Белкоопстрах» (104,5 %). На третьем месте по уровню выплат компания «ТАСК» (103,3 %). Самый низкий показатель у «Белросстраха» — 68,1 %.

В 2016 году страховщики выплатили юрлицам на 1,1 % больше возмещений (62 989,1 тыс. руб.), чем в 2015-м. Уровень выплат увеличился незначительно — на 0,4 п. п., до 79,8 %.


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