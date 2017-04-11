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Вокруг стройплощадки в Куропатах разбирают забор

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  • 11.04.2017, 12:30
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Фото: «Радыё Свабода»

Строить бизнес-центр возле урочища не будут.

На участке через МКАД от Куропат, который продали под строительство бизнес-центра, заканчивается демонтаж стройплощадки. Сегодня начали разбирать забор. Строить бизнес-центр компания «Белреконструкция» здесь не будет.

— Забор мы убираем, строить на этом месте, как и обещали, не будем, — рассказал tut.by акционер компании «Белреконструкция» Игорь Онищенко. — Сказать что-то о дальнейшей судьбе проекта пока затрудняюсь. Другую площадку Мингорисполком нам не предложил.

Вопрос компенсации за покупку участка город с застройщиком тоже не обсуждал.

Фото: Александра Михальчик

Напомним, в феврале возле жилого дома на улице Мирошниченко компания «Белреконструкция» развернула стройплощадку: несколько лет назад застройщик купил участок на аукционе под строительство бизнес-центра. Гражданские активисты вышли на защиту места от строительства: через МКАД от него находится урочище Куропаты, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий, и до 2014 года этот участок входил в охранную зону Куропат. Активисты развернули у стройплощадки лагерь и не давали строителям вести работы. В итоге застройщик принял решение не строить бизнес-центр в этом месте. Мингорисполоком решение «Белреконструкции» не поддержал — заместитель мэра Виктор Лаптев заявил: «Застройщик сам приостановил строительство, это его позиция. Официального запрета нет».

Тем временем Министерство культуры объявило конкурс на проект мемориала в Куропатах.

Фото: Александра Михальчик

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