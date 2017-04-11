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На что идут бюджетные деньги: власти Черикова содержат пустующий особняк

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  • 11.04.2017, 12:58
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Построенный за $100 тысяч бюджетных, дом был предназначен для проживания в нем главы чериковской вертикали.

Указ от 23 февраля 2012 года №100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности» в Чериковском районе выполняется с натяжкой, пишет «Магілеўскі рэгіен».

Не случайно район попал в поле зрения Генпрокуратуры, которая в ходе одной из своих проверок выявила нарушения, свидетельствующие о том, что чериковскими исполнительными и распорядительными органами не в полной мере выполняются возложенные на них обязанности по благоустройству территорий населенных пунктов и наведению порядка на землях с индивидуальной жилой застройкой.

Как отмечалось прокуратурой, жилые дома названной в указе категории в Чериковском районе не обследовались и пустующими не признавались. Ветхие дома выявлялись, но решения об их сносе либо об обращении в суд с заявлением об их изъятии не принимались.

Все дело в том, что изъятие бесхозяйственно содержащихся жилых домов проводится только с согласия собственников, обладателей права хозяйственного ведения или оперативного управления недвижимостью. А их не всегда можно найти. Тем временем дома разрушаются и зачастую становятся пристанищем для лиц с асоциальным поведением.

Но совсем другое дело с пустующим особняком Чериковского райисполкома. Этот двухэтажный дом-красавец не подпадает под указ №100. Однако вызывает немало нареканий местных жителей.

Построенный за бюджетные средства (порядка 100 тысяч долларов США), дом был предназначен для проживания в нем главы чериковской вертикали. Сначала здесь жил пред Чериковского РИКа Николай Кодатенко, затем его преемник Александр Муравьев.

Теперь же во главе района стоит местный начальник, имеющий свое жилье в Черикове. Так не «роскошь» ли райисполкому содержать пустующий дом, даже и в статусе гостевого?


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