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Пара из Англии рассказала, как им удается зарабатывать до $9 тысяч за фото из отпуска

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  • 11.04.2017, 13:08
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Путешественники каждый месяц выбираются в новую страну.

Любители путешествий и фотографы-самоучки Джек Моррис (Jack Morris) и Лорен Буллен (Lauren Bullen) познакомились год назад и начали встречаться. Вместе они решили попробовать жить той жизнью, о которой мечтали. Пара переехала на Бали и начала каждый месяц выбираться в новую страну.

Своими прекрасными снимками они делились в инстаграме. Число подписчиков стало быстро расти, и сегодня их больше 3 млн на двоих. Туристические компании и отели стали им предлагать деньги, и немаленькие. Сегодня пара получает — о чудо! — $ 3–9 тыс. за снимок. На Джека и Лорен сыпалось множество вопросов о том, как им это удалось, и они решили ответить на все разом, пишет adme.ru.

Джек — простой парень, который сразу после школы 5 лет проработал чистильщиком ковров.

Фото: Doyoutravel/ Instagram

Пока однажды не решил, что хватит с него рутины, и отправился путешествовать.

Фото: Doyoutravel/ Instagram

Джек: «Я обычный парень из небольшого городка в Англии. У меня даже нет высшего образования. Я пошел работать сразу после школы и вкалывал чистильщиком ковров, пока однажды до меня не дошло, что все, что меня ждет, — скучная работа с 9 до 5, а по выходным — выпивка в баре на углу. Я принял отчаянное решение: купил билеты в Бангкок и поселился там в каком-то хостеле. Я был до смерти напуган, но и безмерно счастлив одновременно.

Первое время я просто жил на свои сбережения ($ 3 тыс.), путешествовал, стараясь как можно больше экономить, и фотографировал».

Вскоре фото из путешествий начали приносить первые небольшие деньги.

Фото: Doyoutravel/ Instagram

Постепенно Джек начал зарабатывать на фотках в инстаграме — бренды и компании время от времени предлагали рекламу товаров или отелей. «Платили немного, но мне хватало. Но потом я вырос как фотограф, и предложения становились все лучше и лучше. От некоторых просто было невозможно отказаться. Теперь могу сказать, что в большинстве случаев работа с туристическими компания и брендами — это весело и они, бывает, предлагают такие приключения, на которые ты сам никогда бы не решился».

Лорен (23 года) — фотограф-самоучка из Австралии.

Фото: gypsea_lust/ Instagram

Парочка познакомилась на Фиджи год назад и вскоре переехала на Бали.

Фото: gypsea_lust/ Instagram

С тех пор раз месяц Джек и Лорен едут в новую страну. Они успели посетить уже больше 20 стран.

Фото: gypsea_lust/ Instagram

Среди них Индонезия, ОАЭ, США, Испания, Турция, Новая Зеландия, Китай и другие.

Фото: Doyoutravel/ Instagram

Сегодня они зарабатывают на путешествиях столько, что с лихвой хватает на хорошую жизнь.

Фото: Doyoutravel/ Instagram

Они сами делают все снимки, используя для общих фото штатив и таймер камеры.

Фото: Doyoutravel/ Instagram

- Как вы нашли свой стиль фотографии?

Джек: «Ммм, я думаю, он пришел со временем и со множеством проб и ошибок. Я снимаю и обрабатываю фото несколько лет подряд и постоянно работаю над стилем. Порой я смотрю на снимки, которые публиковал несколько месяцев назад, и думаю: «Дерьмовая работа, хаха».

Чтобы снимать обычно людные туристические места, Джек и Лорен встают на рассвете.

Фото: Doyoutravel/ Instagram

Джек доводит снимки до совершенства, используя собственные настройки в программе Lightroom.

Фото: Doyoutravel/ Instagram

Джек: «Я довожу фото до ума на MacBook Pro. Потом перекидываю их в телефон и размещаю в инстаграме. Меня иногда просят продать мои настройки в Lightroom. Но я никогда этого не сделаю. Я нашел свой собственный стиль и не хочу видеть его еще у кого-то. И вообще я уверен, что каждый должен экспериментировать и расти, а не просто использовать чужие наработки».

«Мы рекламируем только то, что нравится нам самим, и то, во что мы верим».

Фото: gypsea_lust/ Instagram

«Именно поэтому наши посты находят отклик в сердцах многих людей».

Фото: gypsea_lust/ Instagram

«Надо понимать, что мы демонстрируем в соцсетях только лишь 5 % своей жизни, и только самую счастливую и красивую ее часть. Но мы никогда не будем врать и показывать то, чего нет».

«В 2017 году больше всего тянет поехать на Таити, в Южную Америку и в Финляндию».

Фото: Doyoutravel/ Instagram

«Больше всего мы обожаем в нашем образе жизни то, что мы свободны делать все, что пожелаем».

Фото: Doyoutravel/ Instagram

Джек: «А меньше всего — то, что мы почти не видим семью. Я встречаюсь со своей, только когда мы едем в Европу, или на Рождество. Но в прошлом году в моей жизни было первое Рождество, которое я провел не в Англии, но зато наши с Лорен родители приехали к нам на Бали».

«3 важных качества, чтобы стать успешным блогером: страсть, оригинальность и упорство».

Фото: Doyoutravel/ Instagram

Джек: «Самое главное — получать удовольствие и следовать своей страсти. Если вы делаете то, что вам нравится, это не будет восприниматься как тяжкий труд, и успех не заставит себя долго ждать».


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