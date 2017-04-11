закрыть
11 апреля 2017, вторник, 17:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусский строитель выпал из башенного крана под Петербургом

3
  • 11.04.2017, 13:17
  • 8,872

Крановщик из Барановичей упал с высоты 48 метров и скончался на месте.

ЧП произошло днем 10 апреля, на стройплощадке во Всеволожском районе, в деревне Лаврики на строительстве объекта для сельскохозяйственного общества «Ручьи».

Мужчина, выпав с высоты 48 метров, скончался на месте. Приехавшая на место происшествия Скорая помощь констатировала его смерть, пишет rcmm.ru.

По одной из версий, причиной трагедии стало то, что по непонятной пока причине, крановщик решил протереть стекла кабины с внешней стороны и упал в шахту крана.

На этой стройке он работал с осени 2016 года. Через три дня погибшему исполнилось бы 53 года.

По факту случившегося проводится проверка.


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?