Белорусский строитель выпал из башенного крана под Петербургом 3 11.04.2017, 13:17

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Крановщик из Барановичей упал с высоты 48 метров и скончался на месте.

ЧП произошло днем 10 апреля, на стройплощадке во Всеволожском районе, в деревне Лаврики на строительстве объекта для сельскохозяйственного общества «Ручьи».

Мужчина, выпав с высоты 48 метров, скончался на месте. Приехавшая на место происшествия Скорая помощь констатировала его смерть, пишет rcmm.ru.

По одной из версий, причиной трагедии стало то, что по непонятной пока причине, крановщик решил протереть стекла кабины с внешней стороны и упал в шахту крана.

На этой стройке он работал с осени 2016 года. Через три дня погибшему исполнилось бы 53 года.

По факту случившегося проводится проверка.