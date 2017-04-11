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По субботам улица возле Лидского замка станет пешеходной

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  • 11.04.2017, 13:20
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Со временем «Лидский Арбат» начнет действовать всю неделю.

С мая улица Замковая в Лиде станет пешеходной. Эту тему в числе других обсудили на заседании координационного совета по развитию туризма в Лидском районе. По словам заместителя председателя Лидского райисполкома Виктора Пранюка, лидский Арбат появится уже в мае и станет излюбленным местом прогулок горожан и туристов, сообщает «Гродненская правда».

Местом для создания пешеходной зоны выбрана территория вокруг Лидского замка, в частности, примыкающая улицы Замковая. Здесь удобно разместятся и станут радовать своим мастерством ремесленники, музыканты, художники. Также тут можно будет насладиться искусством земляков, посидеть за столиками мини-кафе, покататься на роликах, сыграть партии в шашки и шахматы ростовыми фигурами.

Первоначально лидский Арбат будет «оживать» по субботам, а затем может стать постояннодействующим.

Сейчас идея лидского Арбата активно обсуждается в социальных сетях. Таким образом его организаторы хотят привлечь к сотрудничеству мастеров, ремесленников, музыкантов и других творческих людей.


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