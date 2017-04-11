«Жена растерялась и отдала деньги» 21 11.04.2017, 13:35

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Как действуют оконные мошенники в Барановичах.

«Каждый крутится как может», — так можно охарактеризовать работу многочисленных менеджеров по продаже фильтров, ремонту окон, замене замков по баснословным ценам. И, судя по многочисленным обращениям в редакцию, их бизнес «процветает» – то из одного, то из другого района города в редакцию intex-press.by приходят вести об очередных специалистах, которые обрабатывают доверчивых жителей.

Своей историей о дорогой «бесплатной диагностике окон» поделился житель города Барановичи Иван Янковский.

Телефонный звонок в квартире Ивана Янковского раздался в январе.

– Трубку сняла жена. Меня дома не было. Звонившая девушка спросила, какие у нас окна. Услышав, что пластиковые, попросила впустить специалиста, который проведет бесплатную диагностику, – рассказывает горожанин. – И уже через 10 минут мастер был в квартире. Походил, похвалил, что окна хорошие, но, вот беда, нужно срочно поменять три ручки. На кухонном окне ручка и действительно немного заедала, поэтому жена и купилась.

Гость озвучил сумму – 144 рубля 40 копеек! Услышав цену, женщина стала отказываться, ссылаясь на то, что у нее есть только 50 рублей. Мужчина кому-то позвонил, спросил, можно ли оформить рассрочку – люди, мол, в квартире хорошие. Получив «добро», он тут же вызвал специалиста, и опомниться не успела женщина, как ручки были заменены.

– Жена отдала 50 рублей и подписала договор, по которому оставшуюся сумму нужно было заплатить до конца февраля, – пояснил Иван Янковский.

Желая узнать, откуда такие заоблачные цены на «копеечные» ручки (а, по словам горожанина, в магазине они стоят не дороже 3 рублей, к тому же одна из них как заедала, так и заедает), мужчина отправился по адресу, который указан в договоре.

– Парень, который принял меня, представиться отказался. Сказал, что он «один из директоров компании». На вопрос, откуда такие цены, он показал прайс-лист и сказал, что «компания работает в рамках правового поля», договор и акт сдачи-приемки работ подписаны, и нам придется заплатить оставшуюся часть суммы, – рассказал Иван Янковский. – Расторгнуть договор директор отказался, а я сказал, что платить не буду – пусть фирма, если хочет, подает в суд. И ушел. Теперь нам настойчиво звонят, приходят домой различные специалисты фирмы и требуют оплатить задолженность.

«Никакая диагностика не нужна»

В Бюро заказов гражданской продукции Барановичского авиазавода, которое занимается производством окон, журналистам сообщили, что никакая диагностика окнам не нужна.

– Если есть проблема – продувание, протекание, плохо работает ручка – человек сам ее обнаружит. В этом случае нужно обращаться в фирму, которая устанавливала окна. Если у вас действует гарантия, а «оконщики» дают гарантию на свою продукцию сроком от 2 до 5 лет, недостатки устранят бесплатно. Если гарантия закончилась, придется заплатить. Если фирмы, которая устанавливала окна, уже не существует, можно обратиться в любую другую, но специалистам потребуется время, чтобы подобрать фурнитуру, потому что никакой универсальной фурнитуры не существует, – отметили в организации.

«Если подадим в суд – выиграем»

Получив консультацию у надежного производителя окон, журналисты позвонили в фирму, которая занималась окнами в квартире Янковского, чтобы уточнить, как ненужная диагностика могла вылиться в дорогостоящий ремонт. Мужчина, ответивший на звонок, представился специалистом по работе с клиентами Андреем. Он подтвердил, что они действительно проводят диагностику окон.

– Стоимость наших услуг озвучивается до подписания договора. Почему люди только через день-два-неделю решают, что это слишком дорого, вопрос к ним, а не к нам. Наша компания заказывает качественную фурнитуру, а не китайскую. Ручки универсальные, подходят ко всем окнам. Отсюда такие высокие цены. Ценообразование в Беларуси свободное, – пояснил Андрей.

С теми, кто не оплачивает задолженность, компания, по словам Андрея, предпочитает решать проблемы мирно.

– Суд – это крайняя мера. У нас все документы в порядке. Если мы подадим в суд, мы его выиграем, – отметил молодой человек.

В Барановичской городской организации «Общество защиты потребителей» сообщили, что о «слишком дорогой оконной фирме» они наслышаны, но отметили, что помочь в этой ситуации горожанам ничем не могут – все законно. Людям нужно быть внимательнее, подписывая договоры.

Предупрежден – значит, вооружен

Чем закончится история нашего горожанина, покажет ближайшее время. Но чтобы не попадаться на примитивные разводки, всем нам нужно постоянно помнить одну непреложную истину, что бесплатный сыр, в какие бы одежды он не рядился – бесплатной диагностики, бесплатной презентации или дегустации, бывает только… ну, вы сами знаете где.

«Лучший способ обезопасить себя – не разговаривать с такими продавцами»

Ольга Лапицкая, заведующий кафедрой маркетинга Гомельского государственного технического университета:

– Рассрочка, звонки «начальству» – все это маркетинговые инструменты. Более того, все это отработанная схема. Звонок перед встречей – способ убедить, что организация серьезная. Действия мастера, который с умным видом проводит проверки и перечисляет «найденные проблемы», – один из способов вызвать доверие. Такие специалисты чувствуют, что человек из вежливости не может закрыть перед ними дверь, и начинают «давить».

Лучший способ обезопасить себя – не разговаривать с такими продавцами. Не надо думать, что вы кого-то этим обидите, что вежливые люди так не поступают. Лучше всего просто закрыть дверь или положить трубку.