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«1 мая на Октябрьскую площадь в Минске выйдут тысячи белорусов»

  • 11.04.2017, 13:45
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Евгений Афнагель

Видно, что власти испугались народной активности, но они уже не в состоянии остановить протесты.

Об этом сайту Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, комментируя незаконное удерживание на Окрестина своего соратника Максима Винярского.

Максима Винярского должны были освободить еще днем 10 апреля.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» задержали 25 марта в 15:00. Максим Винярский провел за решеткой 16 суток — по восемь за защиту Куропат и за День Воли. Все это время он держал голодовку в знак протеста против незаконного ареста.

10 апреля активист должен был быть освобожден. Еще утром администрацию тюрьмы на улице Окрестина в Минске подтвердила родственникам, что Максим Винярский должен выйти на свободу. Однако в 15:00 друзья и активисты «Европейской Беларуси», которые собрались у ворот тюрьмы, его так и не дождались. Позже стало известно, что активист остается за решеткой. При этом сотрудники милиции отказались сообщить, на какой срок и по какой статье, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

«Видно, что власти испугались роста уличной активности белорусов и пытаются бороться с ней единственным доступным методом – репрессиями.

Но несмотря на это 1 мая на Октябрьскую площадь в Минске выйдут тысячи белорусов . Режим чувствует свой крах и народные протесты уже не остановить», - заявил Евгений Афнагель.


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