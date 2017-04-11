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Загадки истории: Величественный Фарный костел

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  • 11.04.2017, 13:52
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Фото: globus.tut.by

Как наследие отцов-иезуитов стало визитной карточкой Гродно.

Один из самых красивых и лучше всего сохранившихся храмов в Беларуси был частью крупного иезуитского комплекса, построенного в центре Гродно в XVII-XVIII веках, пишет belsat.eu.

Кроме костела, сохранилось аптека конца XVII в., Здание коллегиума, где сейчас самая жесткая тюрьма в Беларуси. Церковь во имя святого Франциска Ксаверия славный своей отделкой: шедевральные алтарями и одним из старейших в Европе действующих часов.


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