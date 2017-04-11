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Появились новые факты об обвиняемом по делу о терракте в Санкт-Петербурге

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  • 11.04.2017, 14:07
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В результате взрыва погибли 14 человек.

Предполагаемого петербургского террориста в декабре 2016 года депортировали из Турции.

Подозреваемый в теракте в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов около года находился в Турции нелегально, сообщает Гордон со ссылкой на турецкую газету Yeni Akit.

За несколько месяцев до теракта в Санкт-Петербурге предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов был депортирован из Турции.

Сообщается, что после внесения в черный список Джалилов нелегально оставался в Турции еще год. Его депортировали 17 декабря 2016 года.

Информацию о депортации Джалилова подтверждает источник агентства РБК, близкий к турецкому правительству. Он утверждает, что Джалилов находился в Турции 13 месяцев.

Предполагаемого террориста депортировали после того, как он пытался покинуть страну через Анталию.

Чтобы уехать в Россию, ему потребовалась помощь генконсульства РФ в Турции. Консульство пока не прокомментировало РБК эту информацию.

3 апреля около 15.00 по киевскому времени в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. 11 человек погибли на месте, еще три скончались в больницах.

4 апреля следственный комитет РФ объявил со ссылкой на результаты экспертизы ДНК, что в совершении теракта подозревается Джалилов.

Еще одну бомбу обнаружили на станции метро "Площадь Восстания". Взрывное устройство было замаскировано под огнетушитель, его обезвредили. Следствие полагает, что это устройство также заложил Джалилов.


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