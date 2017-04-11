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Определился соперник сборной Беларуси в Кубке Дэвиса

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  • 11.04.2017, 14:15
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Жеребьевка состоялась сегодня в Лондоне.

Соперником белорусских теннисистов в раунде плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса станет сборная Швейцария. Таковы результаты жеребьевки, состоявшейся сегодня в Лондоне, сообщает твиттер турнира, пишет tut.by.

Матч пройдет 15−17 сентября в Швейцарии.

В рейтинге Кубка Дэвиса сборная Швейцарии занимает 6-е место, команда Беларуси после недавней победы над Австрией поднялась с 31-го на 24-е место.

В прежние годы в Кубке сборные Беларуси и Швейцарии встречались дважды, и оба раза сильнее были швейцарские теннисисты.

21−23 июля 2000 года в 1-м раунде Мировой группы в Санкт-Галлене Швейцария выиграла со счетом 5:0.

11−13 апреля 2008 года в Футбольном манеже в Минске в четвертьфинале I группы Евро-Африканской зоны швейцарцы победили со счетом 4:1.

Сборная Швейцарии выступает в Кубке Дэвиса с 1923 года. Лучшим достижением является выигрыш Кубка Дэвиса в 2014 году, когда швейцарцы с Роджером Федерером и Стэном вавринкой в составе обыграли в гостях сборную Франции — 3:1.

В нынешнем розыгрыше Кубка Дэвиса швейцарцы 3−5 февраля в гостях в 1-м раунде Мировой группы проиграли команде США — 0:5. В том матче цвета швейцарской дружины защищали 25-летний Хенри Лааксонен (№ 113 рейтинга ATP), 35-летний Марко Кьюдинелли (№ 199 в одиночке, № 193 парный), 30-летний Адриен Боссель (№ 569 в одиночке, № 1473 парный), 20-летний Антуан Беллье (№ 623 в одиночке, № 529 парный). Звезды мирового тенниса Роджер Федерер и Стэн Вавринка на матч в США не летали.

Рекордсменом сборной Швейцарии по числу победных поединков в Кубке Дэвиса является легендарный Роджер Федерер — 52 победы 18 поражений во всех встречах и 40 побед 8 поражений в одиночных играх.

В минувшие выходные белорусские теннисисты впервые за 10 лет пробились в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В матче 2-го круга I группы Евро-Африканской зоны, который при аншлаге прошел во Дворце тенниса в Минске, хозяева досрочно взяли верх над командой Австрии.

Лучшим достижением команды Беларуси в Кубке Дэвиса является выход в 2004 году в полуфинал Мировой группы, где она в гостях уступила сборной США — 1:4. Предыдущий раз в Мировой группе Беларусь играла в 2004—2007 годах.


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