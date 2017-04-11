Зачем клоуны в Госдуме? 5 Илья Варламов

11.04.2017, 14:30

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В России есть совершенно бессмысленный орган под названием Государственная дума.

Он полностью подконтролен администрации президента, все до одного депутаты карманные и делают то, что им говорят. Еще не было прецедента, чтобы Дума проявила хоть какую-то инициативу, а тем более как-то противостояла навязываемой Кремлем повестке. Дума в едином порыве голосует за любые людоедские законы, даже если это не нравится отдельным депутатам. Вспомните «закон подлецов», лишивший шанса на нормальную жизнь тысячи больных детей, от которых у нас все отвернулись.

И в Думе сидят 450 депутатов — вроде как, они должны разрабатывать законопроекты, голосовать за них и делать нашу жизнь лучше. Но они просто жмут на кнопки. Вместо них можно было посадить робота… И тут возникает вопрос: а зачем тогда в Думе клоуны?

Каждый день очередной депутат выскакивает как черт из табакерки к прессе и шокирует каким-то заявлением, каждый день выкидывает что-то перед камерами или в социальных сетях, орет в прямых эфирах на политических ток-шоу федеральных каналов.

Клоуны в Думе нужны, чтобы хоть как-то ее легитимизировать. Можно было бы сделать Думу без клоунов, но тогда нужны были бы честные выборы. Ой, вы считаете, что выборы честные? Хорошо… Тогда я так спрошу вас. В России есть определенный процент людей, которые настроены оппозиционно. Поверьте, это не только так любимые вами либералы: есть националисты, есть монархисты и т.д…. Ну, допустим, их 10% (хотя на самом деле больше). Есть ли у них представительство в Думе? Есть ли хоть один депутат, не подконтрольный сегодня Кремлю? Нет, таких депутатов нет. Из созыва в созыв места на Охотном ряду делят 4 карманные партии, изображая разнообразие.

Нынешняя Дума нелегитимна, так как не представляет интересы населения России. Она представляет интересы Кремля, бизнеса, кого угодно, но не россиян. И это проблема. Ведь если Дума будет нелегитимна, то и принятые ей законы не будут легитимны. Но на этот случай политтехнологи придумали легитимизацию через шоу. Это хороший, проверенный временем прием. Чтобы народ не забывал о существовании этого бесполезного органа власти, пожирающего громадные ресурсы, в Думу запустили клоунов. Их немного, но они на виду. Они ходят по телеэфирам, они выступают перед прессой, они пишут резонансные сообщения в соцсетях, заставляя нас всех участвовать в этом б…...м цирке. А если вы в чем-то участвуете, значит это что-то существует.

Поэтому не надо каждый раз удивляться, кто этого клоуна посадил на Охотный Ряд. Лучше спросите себя, зачем вы на этого клоуна обращаете внимание.

Илья Варламов