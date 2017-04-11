закрыть
11 апреля 2017, вторник, 17:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Правда от независимых СМИ не дает властям спокойно спать

4
  • 11.04.2017, 14:41
  • 4,313

С необычным соцопросом столкнулась жительница столицы.

Минчанке Анастасии позвонили на домашний телефон с номера (17) 217-18-34 и, представившись социологической службой, предложили ответить на ряд вопросов.

— Мне заявили, что проводят соцопрос по поводу того, откуда люди черпают информацию о событиях в стране и мире, — рассказала «Салідарнасці» женщина. — Никакого подвоха я не почувствовала, поэтому без проблем согласилась ответить.

Первые вопросы действительно касались заявленной темы.

— Выяснив мой возраст и образование, девушка на том конце трубки стала расспрашивать, как часто я смотрю телевизор и передачам какой направленности отдаю предпочтение? — рассказывает Анастасия.

В какой-то момент женщине даже показалось, что социологи составляют рейтинг СМИ.

— Пошли вопросы, откуда я черпаю информацию о политике и экономике — из телевизора или интернета? И какие газеты, телеканалы и сайты предпочитаю.

Однако, чем дальше, тем все удивительнее становились вопросы.

— У меня поинтересовались доверяю ли я государственным СМИ, а потом вдруг спросили: откуда я черпаю информацию о декрете №3? — рассказывает собеседница. — В ответ я поинтересовалась, какое отношение декрет №3 имеет к опросу о моих информационных предпочтениях? Девушка сказала, что вопросы составляли социологи, а она их лишь зачитывает.

Примечательно, что оставшиеся несколько вопросов касались уже непосредственно декрета и посвященных ему акций протеста.

— У меня спросили, чьи действия я поддерживаю в этом вопросе — властей или протестующих, следила ли я за тем, как проходили «так называемые марши нетунеяцев» и на каких сайтах? А главное, какие чувства и эмоции испытывала при просмотре роликов с акций?

На последний вопрос предложенные варианты ответов были такими:

— солидарность с протестующими,

— солидарность с властями,

— решимость и готовность поддержать протестующих,

— решимость и готовность поддержать власти.

— Первым желанием было — бросить трубку. Это же надо так «развести» под благовидным предлогом, — возмущается Анастасия. — Однако я была настолько злая, что заявила, что полна решимости поддержать протестующих на площади и попросила больше не звонить мне ни с какими социологическими опросами.

Журналисты перезвонили по указанному номеру, однако там трубку никто не поднял. В телефонном справочнике информация по данному номеру отсутствует. А вот на форумах можно встретить сообщения о том, что по этому номеру проводит опросы некая социологическая служба. Вот с какими звонками столкнулись люди в 2016-м: «Звонили с этого номера и представились, как работники социологической службы. Спрашивали, как прошел этот год, нравится ли Лукашенко», «Попросили маму к телефону и спрашивали о том, как она может оценить свои доходы и насчет президента!»

О том, куда идут эти данные и какие последствия для абонентов имеют, остается неизвестным.


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?