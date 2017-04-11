Правда от независимых СМИ не дает властям спокойно спать 4 11.04.2017, 14:41

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С необычным соцопросом столкнулась жительница столицы.

Минчанке Анастасии позвонили на домашний телефон с номера (17) 217-18-34 и, представившись социологической службой, предложили ответить на ряд вопросов.

— Мне заявили, что проводят соцопрос по поводу того, откуда люди черпают информацию о событиях в стране и мире, — рассказала «Салідарнасці» женщина. — Никакого подвоха я не почувствовала, поэтому без проблем согласилась ответить.

Первые вопросы действительно касались заявленной темы.

— Выяснив мой возраст и образование, девушка на том конце трубки стала расспрашивать, как часто я смотрю телевизор и передачам какой направленности отдаю предпочтение? — рассказывает Анастасия.

В какой-то момент женщине даже показалось, что социологи составляют рейтинг СМИ.

— Пошли вопросы, откуда я черпаю информацию о политике и экономике — из телевизора или интернета? И какие газеты, телеканалы и сайты предпочитаю.

Однако, чем дальше, тем все удивительнее становились вопросы.

— У меня поинтересовались доверяю ли я государственным СМИ, а потом вдруг спросили: откуда я черпаю информацию о декрете №3? — рассказывает собеседница. — В ответ я поинтересовалась, какое отношение декрет №3 имеет к опросу о моих информационных предпочтениях? Девушка сказала, что вопросы составляли социологи, а она их лишь зачитывает.

Примечательно, что оставшиеся несколько вопросов касались уже непосредственно декрета и посвященных ему акций протеста.

— У меня спросили, чьи действия я поддерживаю в этом вопросе — властей или протестующих, следила ли я за тем, как проходили «так называемые марши нетунеяцев» и на каких сайтах? А главное, какие чувства и эмоции испытывала при просмотре роликов с акций?

На последний вопрос предложенные варианты ответов были такими:

— солидарность с протестующими,

— солидарность с властями,

— решимость и готовность поддержать протестующих,

— решимость и готовность поддержать власти.

— Первым желанием было — бросить трубку. Это же надо так «развести» под благовидным предлогом, — возмущается Анастасия. — Однако я была настолько злая, что заявила, что полна решимости поддержать протестующих на площади и попросила больше не звонить мне ни с какими социологическими опросами.

Журналисты перезвонили по указанному номеру, однако там трубку никто не поднял. В телефонном справочнике информация по данному номеру отсутствует. А вот на форумах можно встретить сообщения о том, что по этому номеру проводит опросы некая социологическая служба. Вот с какими звонками столкнулись люди в 2016-м: «Звонили с этого номера и представились, как работники социологической службы. Спрашивали, как прошел этот год, нравится ли Лукашенко», «Попросили маму к телефону и спрашивали о том, как она может оценить свои доходы и насчет президента!»

О том, куда идут эти данные и какие последствия для абонентов имеют, остается неизвестным.