В Чехии найдены две рукописи сына Скорины 11.04.2017, 14:50

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Франциск Скорина

Уникальные документы 1584 и 1590 года подписаны Симоном Русом из Полоцка.

Сотрудники архива в городе Градец Иджихов на юге Чехии по запросу белорусских историков нашли в своем хранилище два рукописных документа, датированные 1584 и 1590 годами. Оба документа собственноручно подписаны сыном Франциска Скорины Симоном Русом из Полоцка, сообщает «Радыё Свабода».

Две недели назад сотрудник Института истории Академии Наук Беларуси Алесь Жлутка и белорусский историк из Карлова Университета в Праге Павел Котов сделали запрос в архив города Градец Иджихов с просьбой отыскать документы, касающиеся сына Франциска Скорины Симона.

Об эти документах ранее было известно, что они существуют, о них упоминалось в одной из публикаций 1929 году, но сами они и их текст в научный оборот еще вводились.

10 апреля Павел Котов получил из архива копии обоих документов.

Это две оригинальные рукописи, подписанные рукой Симона Руса с Полоцке. Речь в документах идет о плохом здоровье Симона и отправку его паном Адамом из Гредце на курорт Добра Вода.

Архив города Градец Иджихов, являющийся филиалом Главного областного архива в городе Тшебань, дал разрешение на публикацию обоих документов. Они будут включены в сборник документов о жизни и деятельность Франциска Скорины, обновленное издание которого в настоящее время готовится в Национальной Академии Наук Беларуси.