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Тиллерсон поставил Путину ультиматум

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  • 11.04.2017, 14:59
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Рекс Тиллерсон
Фото: AP

Россия должна выбрать: будет она с США и Западом или со странами-изгоями.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед своим двухдневным визитом в РФ заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада или с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном, передает Associated Press (перевод – gazeta.ru).

«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль. Или Россия может продолжать поддерживать группу (режим Асада, Иран. – ред.), которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе», — сказал он.

По словам Тиллерсона, в Вашингтоне не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске в конечном итоге сменится.

«Нам всем ясно, что правление семьи Асада подходит к концу», — резюмировал госсекретарь.


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