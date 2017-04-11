В Минске подорожают билеты на аттракционы 9 11.04.2017, 15:10

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Лишь на некоторые аттракционы сохранится прежняя стоимость.

Билеты на аттракционы в парках столицы незначительно прибавят в цене в нынешнем сезоне, сообщил «Минск-Новости» главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.

— Цены возрастут незначительно, примерно на 20−30 копеек, — уточнил Бабивский. — На ряд аттракционов сохранится прежняя стоимость.

Новым аттракционом планирует в перспективе обзавестись парк имени Челюскинцев, сообщил также Бабивский.

— Надувной аттракцион установим на детской площадке, которая будет оборудована в рамках реконструкции танцплощадки, — уточнил специалист. — Сейчас выбираем подрядчика для строительных работ.