Блогер поднял на смех «свидетеля»-милиционера в зале суда 18 11.04.2017, 15:35

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Роман Протасевич

Фото: «Радыё Свабода»

Благодаря лжесвидетелям из милиции в Беларуси появились супергерои, которые могут находиться в двух местах одновременно.

Об этом в соцсетях написал блогер, молодежный активист Роман Протасевич.

- Не успел я выйти «с суток» (проще говоря, провел 10 суток в тюрьме), как меня снова начинают судить. Вот только на этот раз ситуация еще более комичная.

Оказывается, 25 февраля в 10.00 я во время сдачи экзамена в универе (для тех, кто не знает - учусь на заочном на журфаке) являлся самым активным участником незаконного пикета в противоположном конце города. Поэтому когда я предоставил официальный документ, милиционер-свидетель сразу потерялся, а зал едва сдерживался от смеха. Однако сотрудники доблестной милиции все равно утверждают, что видели меня.

В пятницу, 14 апреля, будет второй суд, где меня рискуют признать первым белорусским супергероем, который может находиться в двух местах одновременно».