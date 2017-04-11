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Митрополит Кондрусевич: В Беларуси надо садиться за стол переговоров

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  • 11.04.2017, 15:21
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Тадеуш Кондрусевич
Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Глава Католической церкви в Беларуси призвал белорусские власти к диалогу.

О демонстрации и последствиях протестов против декрета о так называемых «тунеядцах» католический иерарх узнал во время возвращения из США, просматривая новости в интернете, пишет catholic.by.

«Мне стало горько за страну и я решил обратиться со своим призывом ко всем сторонам», - сказал митрополит.

«Со всех сторон должны быть цивилизованные методы решения проблем, - напомнил архиепископ Кондрусевич. - Надо садиться за стол переговоров. Я и сегодня к этому призываю. Ведь только за столом переговоров всех заинтересованных сторон есть шанс решить эту проблему. Благодарю Бога, что власти также замечают это. Замечают, что декрет №3 о «тунеядцах» требует поправок».

Председатель католического епископата в Беларуси подчеркнул, что в решении данной проблемы может помочь международная практика.

«Всем известно, что нужно платить налоги. Однако нужно изучать и международную практику. У нас одинаковый налог для всех - для бедных и для богатых. А насколько я знаю, во многих странах мира есть дифференциация: богатые платят больше, бедные – меньше», - добавил иерарх.

«Существует проблема, как всех обеспечить работой. Был приказ, чтобы к 1 мая все трудоустроились. Сумеют все найти работу? - продолжил Митрополит Кондрусевич. - К этому вопросу нужно подходить очень серьезно, так как затрагиваются судьбы людей. Хотелось бы, чтобы в Беларуси царил покой. И к этому я призываю все стороны и накануне чернобыльского дня, объявленных новых демонстраций».


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