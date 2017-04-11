закрыть
11 апреля 2017, вторник, 17:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Германии растет стоимость труда

2
  • 11.04.2017, 15:27
  • 3,773

Один час работы в перерабатывающей промышленности ФРГ 2016 году обходился в 38,70 евро.

Стоимость труда в Германии растет в два раза быстрее, чем в среднем по еврозоне. Согласно данным Федерального статистического ведомства, опубликованным во вторник, 11 апреля, в сфере производства в 2016 году рост стоимости труда составил в ФРГ 2,5 процента, а в еврозоне - 1,3 процента, пишет «Немецкая волна».

Один час работы в перерабатывающей промышленности Германии 2016 году обходился в 38,70 евро, что на 47 процентов выше средних показателей по ЕС.

Разрыв между экономически сильными и экономически слабыми странами ЕС достаточно велик: в Болгарии, к примеру, стоимость труда составляет в среднем 3,70 евро в час.

Стоимость труда формируются исходя из зарплаты сотрудников и взносов в кассы социального страхования, которые предприятия отчисляют за своих работников. На каждые 100 евро заработка сотрудника работодатель в Германии дополнительно должен отчислять 28 евро в кассы социального страхования.


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?