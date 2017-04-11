В Германии растет стоимость труда 2 11.04.2017, 15:27

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Один час работы в перерабатывающей промышленности ФРГ 2016 году обходился в 38,70 евро.

Стоимость труда в Германии растет в два раза быстрее, чем в среднем по еврозоне. Согласно данным Федерального статистического ведомства, опубликованным во вторник, 11 апреля, в сфере производства в 2016 году рост стоимости труда составил в ФРГ 2,5 процента, а в еврозоне - 1,3 процента, пишет «Немецкая волна».

Один час работы в перерабатывающей промышленности Германии 2016 году обходился в 38,70 евро, что на 47 процентов выше средних показателей по ЕС.

Разрыв между экономически сильными и экономически слабыми странами ЕС достаточно велик: в Болгарии, к примеру, стоимость труда составляет в среднем 3,70 евро в час.

Стоимость труда формируются исходя из зарплаты сотрудников и взносов в кассы социального страхования, которые предприятия отчисляют за своих работников. На каждые 100 евро заработка сотрудника работодатель в Германии дополнительно должен отчислять 28 евро в кассы социального страхования.