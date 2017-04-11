Пресс-секретарь Белого дома: Трамп дал ясно понять, что Россия должна вернуть Крым 6 11.04.2017, 15:42

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ШОН СПАЙСЕР

Российское правительство должно также провести де-эскалацию насилия в Украине.

Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что он ждет от России возвращения Крыма Украине, заявил во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент Трамп очень ясно высказался, что он ожидает, что российское правительство проведет де-эскалацию насилия в Украине и вернет Крым, - цитирует слова Спайсера на традиционном ежедневном брифинге агентство Рейтер (перевод - «Свабода»).

Россия аннексировала Крым в начале 2014 года.