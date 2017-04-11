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Синоптики: Завтра будет до +13 градусов

  • 11.04.2017, 15:50
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В Беларуси 12 апреля ожидаются дожди.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по северной половине страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), днем по северо-западной половине - дожди. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 градуса до плюс 4. Днем будет 7-13 тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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