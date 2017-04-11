Путин и Лукашенко - «братская любовь» 3 «Майдан иностранных дел» (Украина)

11.04.2017, 16:04

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Фото: AP

Несмотря на все договоренности, режим «дружбы» двух диктаторов продержался лишь сутки.

Во время русско-белорусского саммита 3 апреля в Санкт-Петербурге Путин и Лукашенко клялись, что их братская любовь позволила урегулировать спорные финансово-экономические вопросы.

Диктаторы любят символизм, эзотерику, нумерологию, магию и все такое. Символизм последнему российско-белорусскому саммиту придавало его проведение в год 25-летия установления дипломатических отношений и в очередную годовщину образования «союзного государства», которое союзники называют «днем единения» народов России и Беларуси.

Накануне народы Беларуси и России действительно обнаружили большое единение, организовав массовые протесты против коррумпированности, алчности своей власти и притеснений основных свобод. Не на шутку испуганным братьям-диктаторам явно не добавил настроения и состоявшийся теракт именно перед их встречей в петербургской подземке.

Поэтому, очевидно, главы России и Беларуси стали решать вопрос, кто кому из братьев что должен и как возвращать будет, что хорошо описывается словами недавно перезахороненного в Киеве украинского поэта Александра Олеся:

В обіймах з радістю журба.

Одна летить, друга спиня…

І йде між ними боротьба,

І дужчий хто — не знаю я…

Кроме печали за собственную судьбу в свете протестов и теракта сокрушались Путин с Лукашенко о долге в размере 726 млн долл США (очевидно союзничество еще не дошло до той степени, чтобы считать в национальной валюте, и обе страны все еще больше доверяют американскому доллару, хотя, как это ни парадоксально, самим США будто вовсе не доверяют). Другая печаль, что возглавляемый братским президентом Путиным братский народ России, по мнению Беларуси, дерет с него три шкуры за газ.

Но если возмущенная преступно-спекулятивным российским подходом к ценообразованию на энергоносители Украина, которая в хаосе, и которая, по словам и Путина, и Лукашенко, почти не государство, отказывается от российского газа и вполне цивилизованно судится против России в суде, то вполне цивилизованные, опять же, в основном с их точки зрения, Россия и Беларусь решают проблемы двусторонней торговли путем угроз и шантажа, а когда уже нет сил - договорняками правителей. Был когда-то и в украино-российских отношениях такой этап.

Не понравилась Лукашенко цена на российский газ - он и платил весь 2016-й столько, сколько хотел (или сколько мог). Ну, и Газпром по-братски насчитал недополученных $726 миллионов. А чтобы Лукашенко поверил, что платить все же придется, Россия уменьшила поставки нефти, переработка и последующая продажа которой является важным фактором поддержания финансовых брюк режима Лукашенко. А для верности еще и ограничилa поставку целого ряда продуктов питания, потому что подозревалa, что манго в Беларуси не растет, а колбаса белорусского производства, попадающая на российский рынок, изготавливается из украинского сырья (это одна из причуд русской души - украинское мясо она готова принимать только вместе с украинскими территориями).

Но саммит закончился благополучно - правители Беларуси и России договорились заявить, что между ними больше нет проблем - все решили. Не вдаваясь в подробности, кратко успокоили внутреннего и внешнего потребителя новостей коротеньким объяснением, что Беларусь никуда от долга за газ не денется, а Россия когда-то позже за это даст скидку.

Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Обе стороны продержались в режиме братства и дружбы где-то сутки, а дальше устами премьеров, вице-премьеров, министров и другой публики, посвященной в тайну двусторонних договоренностей, начали комментировать. Белорусы, не совсем они и согласились отдавать долг; а русские, совсем они и не уверены, что белорусы получат скидку на газ, ни в 2018, ни в 2019 годах. А через двое суток заговорили уже и о том, что экономические санкции - это вещь в межгосударственных отношениях обычная, может, их список стоит и расширить.

Не было возражений лишь относительно того, что Путин и Лукашенко договорились создавать единый рынок энергоресурсов. Но что-то кажется, что они очень по-разному понимают слово единый. Для Беларуси - это общий для обоих. Но для России это традиционно только для нее.

Но ворон ворону глаз не выклюет, поэтому поставки нефтепродуктов на фоне красивой и немного печальной картинки саммита Россия же восстановит. Надолго ли?

Очевидно, что в условиях резкого сокращения финансовых и других ресурсов Москва перестает быть надежным, привлекательным и интересным партнером для Лукашенко, который продолжит политику поиска ресурсов для поддержания жизнеспособности своего режима из всех доступных источников.

«Майдан иностранных дел» (Украина)