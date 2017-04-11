Стало известно, когда белорусы начнут получать биометрические ID-паспорта 5 11.04.2017, 16:21

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Об этом рассказал министр связи и информации.

Биометрические ID-паспорта белорусы начнут получать в 2019 году, заявил сегодня БелТА министр связи и информатизации Сергей Попков.

"В 2019 году, думаю, начнем получать первые биометрические ID-паспорта. Процедура получения подконтрольна Министерству внутренних дел", - сказал Сергей Попков.

По его словам, дальнейшее развитие получит и государственная система удостоверения электронных ключей.

"Сегодня в стране их выдано около 100 тыс. Потенциал - до 300 тыс.", - рассказал министр.

Сергей Попков также напомнил, что работа ведется в соответствии с госпрограммой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

"Все эта программа стоит около Br1,35 млрд. Это и собственные средства предприятий, и кредитные ресурсы, в том числе мировых банков. В среднем в год мы инвестируем Br280-300 млн", - констатировал министр.

Программа разделена на три подпрограммы: "Информационно-коммуникационная инфраструктура", "Инфраструктура информатизации" и "Цифровая трансформация". Сергей Попков рассказал, что по первой подпрограмме в большей степени работают операторы связи.

"В стране создана мощная система телекоммуникаций. Они достаточны для того, чтобы на должном уровне представлять услуги как фиксированной, так и сотовой связи, интернет-технологий, и для развития функций электронного правительства, цифровой трансформации экономики", - сказал он.

По второй подпрограмме создается Национальная система безбумажной торговли и Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система. "Создается портал открытых данных. Реализация проекта запланирована на 2017-2018 годы. Будут замещены базы наиболее значимых социальных данных, связанных с торговлей, культурой, бытовым обслуживанием, расписанием поездов и т.д.", - пояснил министр. Что касается третей подпрограммы, то, по словам Сергея Попкова, отрасли работают над тем, чтобы провести цифровую трансформацию. Более продвинулись в этом вопросе налоговые, таможенные и пограничные органы, медицина.