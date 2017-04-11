Срочно пишем письма в посольства Беларуси! 5 Виталий Цыганков

11.04.2017, 16:27

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Виталий Цыганков

Соотечественницы за рубежом! Вам задание.

Возьмите чистый лист бумаги, напишите на нем заявление, и отнесите срочно в белорусское посольство в вашей стране!

Шаблон текста можно быстро разработать. Он должен выглядеть приблизительно так: «Я, ..., фрау (госпожа, миссис, сеньора, мадам)... искренняя патриотка Беларуси. У меня есть знакомый российский гражданин Иван. И недавно он мне сообщил, что в разных местах Беларуси подготовлены тысячи пророссийских активистов, которые готовятся аннескировать нашу страну. Также пророссийские агенты есть в силовых структурах, органах государственного управления и бизнесе. Распознать их очень легко — они говорят по-русски, слушают Стаса Михайлова, не знают перевод слова «рыдлёўка». На всякий случай, даю контрольный вопрос - дата Оршанской битвы и название последнего альбома Лявона Вольского. Прошу, дорогой товарищ президент, принять меры и немедленно арестовать врагов суверенитета»..

Получив это письмо, наши правоохранительные структуры сразу арестуют всех пророссийских агентов, и мы спасем страну.

Нужно только написать волшебное письмо.

Виталий Цыганков, «Фейсбук»