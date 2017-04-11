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Евгения Евтушенко похоронили рядом с могилой Пастернака

  • 11.04.2017, 16:32
Евгений Евтушенко

(обновлено) На последней прощальной церемонии присутствовали только родные и близкие известного поэта.

Поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся 1 апреля в США, похоронен на кладбище в Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака. На последней прощальной церемонии присутствовали только родные и близкие поэта, сообщает tass.ru.

Ранее во вторник в Центральном доме литераторов в Москве состоялась гражданская панихида, которую посетили сотни людей.

Евгений Евтушенко умер на 85-м году жизни после тяжелой болезни в США, куда уехал вместе с семьей в 1991 году. Он известен как поэт, прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1963 году Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Евгений Евтушенко не раз заявлял, что он крепко связан с Беларусью, поскольку его мать - белоруска. В 2011 году он выступал в поддержку арестованного и осужденного кандидата в президенты Беларуси, поэта Владимира Некляева, с которым дружил, передает «Свабода».


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