New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о президенте РФ 11.04.2017, 16:51

Премия присуждена «за общественно важное освещение попыток Путина распространить российское влияние за границей.

Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию по международной журналистике за материалы о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщается на сайте (перевод – tut.by) премии.

Как говорится в комментарии, премия присуждена «за общественно важное освещение попыток Владимира Путина распространить российское влияние за границей и за раскрытие методов [этого влияния], включая убийства, онлайн-преследование и создание ложных улик против оппонентов».

Как рассказал руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд, сотрудники The New York Times были выдвинуты на Пулитцеровскую премию, поскольку их материалы о Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. «Эта тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», — пояснил он.

Пулитцеровские премии вручаются с 1917 года. В нынешнем году они были присуждены в 21 номинации. Денежный фонд премии сейчас увеличился с 10 до 15 тысяч долларов.