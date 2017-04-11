закрыть
11 апреля 2017, вторник, 17:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о президенте РФ

  • 11.04.2017, 16:51

Премия присуждена «за общественно важное освещение попыток Путина распространить российское влияние за границей.

Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию по международной журналистике за материалы о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщается на сайте (перевод – tut.by) премии.

Как говорится в комментарии, премия присуждена «за общественно важное освещение попыток Владимира Путина распространить российское влияние за границей и за раскрытие методов [этого влияния], включая убийства, онлайн-преследование и создание ложных улик против оппонентов».

Как рассказал руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд, сотрудники The New York Times были выдвинуты на Пулитцеровскую премию, поскольку их материалы о Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. «Эта тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», — пояснил он.

Пулитцеровские премии вручаются с 1917 года. В нынешнем году они были присуждены в 21 номинации. Денежный фонд премии сейчас увеличился с 10 до 15 тысяч долларов.


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?