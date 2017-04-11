Дмитрий Бондаренко: Какой режим — такой и Геббельс 2 11.04.2017, 17:09

Похоже, Лукашенко уже пишет письма сам себе.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал «Радыё Свабода» письмо некой фрау А. Лукашенко, опубликованное сегодня в «Советской Белоруссии». Напомним, «фрау А.» называет политика одним из организаторов «переворота» в Беларуси.

- Лукашенко несколько дней назад заявил, что стал специалистом в информационных войнах. Теперь с учетом этого он уже не только Гитлер, но и Геббельс. В этом случае все выглядит как в том брутальном анекдоте: какой режим, такой и Геббельс. Это результат работы «давыдек» и «якубовичей». Но это все, на что они способны. Бред, который не стоит даже комментировать.

- По какой логике, по вашему мнению, «фрау А.» выбрала вас на роль организатора?

- Даже не знаю. Не потому, что я считаю себя какой-то важной персоной, но заметьте: в сюжете «Звонок другу», показанном по БТ, один из героев - украинский политолог Кость Бондаренко. Соответственно, упоминалось и обо мне. Потом прошел сюжет по ОРТ, и там снова политолог по фамилии Бондаренко, только уже Олег.

Видимо, знают, что мы что-то делаем для Беларуси, как и много лет до этого делали в стране. Замечают, что наша команда является для них проблемой, даже угрозой их существованию. И это правда. Тем не менее мы всегда использовали ненасильственные методы борьбы. Соответственно, будем бороться за свободу Беларуси и дальше. На войне как на войне, пусть и информационной.