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Жители Минска несут цветы жертвам теракта 11 апреля

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  • 11.04.2017, 17:15

Шесть лет назад в минском метрополитене произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек.

У памятного знака у станции метро с утра выставлена охрана из сотрудников метрополитена и сотрудников милиции в штатском, пишет nn.by.

Напомним, что фактически через сутки после теракта, вечером 12 апреля, задержали подозреваемых, 25-летнего уроженца Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Их обвинили не только в совершении теракта в метро, но и во взрывах в Витебске осенью 2005 года и в Минске 4 июля 2008 года.

Уголовное дело о теракте в метро рассматривал Верховный суд. Двух обвиняемых приговорили к смертной казни. Однако суд и следствие не смогли убедить белорусов, что наказаны действительно виновные. По одной из версии, причастными к теракту в минском метро могут быть спецслужбы Беларуси: в кадр видеозаписи агентства БелТА, сделанном сразу после взрыва в минском метро, попали четыре человека в штатском.


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