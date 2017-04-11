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В Витебске заочно осудили журналистов  «Белсата»

  • 11.04.2017, 17:17

Ольга Чайчиц и Андрей Козел принципиально не поехали на заседание «суда».

Судья Октябрьского суда Витебска Владимир Цариков заочно признал журналистов Ольгу Чайчиц и Андрея Козела виновными в нарушении порядка изготовления и распространения продукции СМИ (ст. 22.9 КоАП), пишет baj.by.

Журналистов Ольгу Чайчиц и Андрея Козела задержали 25 марта в Витебске.

На журналистов составили протоколы за нарушение статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации). 11 апреля состоялся суд. Журналисты на заседание принципиально не поехали.

Известно, что судья Октябрьского суда города Витебска Владимир Цариков заочно осудил журналистов Ольгу Чайчыц и Андрея Козела. Они наказаны штрафами. Размер штрафов пока не известен, но статья предусматривает штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.


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