Минчане взбунтовались против строительства фастфуда по соседству 11.04.2017, 17:29

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди собрали сотню подписей против того, чтобы на месте магазина «Кристалл» открывали кафе быстрого питания.

Когда стало известно, что вместе «Кристалла» на пр. Независимости, 39 появится фастфуд под названием «Бульбяная», акционеры уверяли: с жильцами все согласовано. Но после выхода материала в редакцию kp.by обратились жильцы дома №39 со своей версией истории.

- О перепрофилировании магазина мы узнали из СМИ. Никто из администрации нам не сказал, что здесь будет общепит, тем более такого низкого уровня, как фастфуд. Мы не согласны с ним соседствовать! - эмоционально говорит Лилия, одна из недовольных жильцов. - Из 153 владельцев квартир 102 подписались против строительства общепита, до остальных мы не дозвонились. Для проведения работ нужно согласие жильцов, а его нет! Опыт открытия заведений в жилых домах показывает, что вскоре там появляются всевозможные надстройки, вентиляционные трубы… Это изуродует здание, которое является памятником архитектуры!

Недовольные минчане объединились в инициативную группу, направили письма в Мингорисполком, администрацию и ЖРЭО Центрального района.

- Мы ждем ответа, чтобы понять, на какой стадии проект, - говорит архитектор Андрей, тоже из дома №39. - Мы считаем, что организовать в данном доме крупный объект общепита без нарушения законодательства невозможно. Дом уже перегружен коммерческими объектами, это нагрузка на коммуникации. Дом жилой, есть ограничения. В изначальном проекте не предполагалось, что в доме будет объект общепита, здесь нет специальных коммуникаций.

Жильцов беспокоят и вопросы санитарного состояния, и парковочных мест после размещения кафе «Бульбяная».

- По строительным нормам, в жилом доме не могут размещаться кафе-рестораны с более чем 50 посадочными местами. Но у нас в доме уже есть два кафе - на 20 и 25 мест, - говорит житель дома Дмитрий. - Появятся проблемы с парковкой, придется отдавать кафе наши машино-места. Пять дополнительных машин в нашем дворе уже создают транспортный коллапс. Если бы открывали что-то полезное, например школу для одаренных детей, я бы потерпел. Но стоит ли это все фастфуда?

Комментарий руководства магазина:

«С жильцами мы встретимся и все объясним»

- Произошло недопонимание между нами и жильцами. Оказалось, что подписи, которые нам передали с документами, были собраны в 2016 году, тогда люди были согласны на перепрофилирование магазина в точку общественного питания, - говорит руководитель проекта Ирина Кудревич. - Сейчас они против, поэтому мы будем им все объяснять. Но сначала нужно подготовить всю проектную документацию. Думаю, на следующей неделе мы с ними встретимся.

Жильцы подтвердили, что анкетирование проводилось, но предложения по открытию точки фастфуда тогда не звучало.

Комментарий ЖРЭО:

«Проведение работ без согласования жильцов - это путь в никуда»

Здание, в котором размещен магазин «Кристалл», находится на балансе ЖРЭО Центрального района, собственник - Мингорисполком.

- Все работы должны проводиться с согласия собственников здания, - говорит директор ЖРЭО Центрального района Андрей Рыбачонок. - Проведение работ без согласования - это путь в никуда, потому что будет появляться еще больше вопросов. Мы запросили у руководства «Кристалла» списки подписей жильцов, согласных на перепрофилирование магазина - ждем результатов. Проектную документацию пока тоже не приносили.

К нам поступило коллективное обращение собственников против строительства, мы его рассматриваем. Будет организовано собрание, где представители компании расскажут жильцам детали проекта.