закрыть
11 апреля 2017, вторник, 17:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россияне вывозят деньги из страны

  • 11.04.2017, 17:39

В 2017 году отток капитала из России увеличился почти в два раза.

В I квартале этот показатель составил 15,4 млрд долларов В первом квартале 2017 года чистый отток капитала из России составил 15,4 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,8%, или 6,6 млрд долларов, пишет rbc.ua.

«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке, сложился на уровне 15,4 млрд долларов и был сформирован, главным образом, операциями банковского сектора по наращиванию иностранных активов», - говорится в сообщении.


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?