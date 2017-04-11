Россияне вывозят деньги из страны 11.04.2017, 17:39

В 2017 году отток капитала из России увеличился почти в два раза.

В I квартале этот показатель составил 15,4 млрд долларов В первом квартале 2017 года чистый отток капитала из России составил 15,4 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,8%, или 6,6 млрд долларов, пишет rbc.ua.

«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке, сложился на уровне 15,4 млрд долларов и был сформирован, главным образом, операциями банковского сектора по наращиванию иностранных активов», - говорится в сообщении.