Приветствующий туристов морской лев стал звездой Сети 1 11.04.2017, 17:59

6,415

Дружелюбный морской лев поприветствовал туристов на каяках.

Барри Хоскинг и Эд Паркер из Новой Зеландии вывели на морскую прогулку группу каякеров, и хотя никто не сомневался, что плавание доставит всем удовольствие, встреча с очень дружелюбным морским львом стала главным событием дня, пишет 120.su.

Всего в километре от берега туристы заметили стайку игривых морских животных и подплыли поближе, чтобы полюбоваться на них. Морские львы очень благосклонно отнеслись к людскому вниманию, а один из них, явно ещё очень молодой, решил сделать нечто, что надолго запомнилось бы очевидцам.

Подобравшись к каякам максимально близко, весёлый зверь выпрыгнул из воды, поприветствовав таким образом туристов, пришедших от этого зрелища в полный восторг.

После этого морской лев ещё какое-то время поплескался неподалёку от лодок, а после присоединился к стае своих собратьев.