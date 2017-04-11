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Приветствующий туристов морской лев стал звездой Сети

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  • 11.04.2017, 17:59
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Дружелюбный морской лев поприветствовал туристов на каяках.

Барри Хоскинг и Эд Паркер из Новой Зеландии вывели на морскую прогулку группу каякеров, и хотя никто не сомневался, что плавание доставит всем удовольствие, встреча с очень дружелюбным морским львом стала главным событием дня, пишет 120.su.

Всего в километре от берега туристы заметили стайку игривых морских животных и подплыли поближе, чтобы полюбоваться на них. Морские львы очень благосклонно отнеслись к людскому вниманию, а один из них, явно ещё очень молодой, решил сделать нечто, что надолго запомнилось бы очевидцам.

Подобравшись к каякам максимально близко, весёлый зверь выпрыгнул из воды, поприветствовав таким образом туристов, пришедших от этого зрелища в полный восторг.

После этого морской лев ещё какое-то время поплескался неподалёку от лодок, а после присоединился к стае своих собратьев.


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