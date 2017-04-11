Николай Статкевич: На фигурантов дела «Белого легиона» оказывается давление 3 11.04.2017, 18:06

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Николай Статкевич

Скандальная статья в «Советской Белоруссии» появилась в том числе и для этого.

Бывший кандидат в президенты, лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич считает, что следователи КГБ оказывают давление на фигурантов делa «Белого легиона», чтобы те признались в создании «незаконного вооруженного формирования», так как дело о подготовке «массовых беспорядков» рассыпалось.

Об этом Статкевич заявил в интервью «Радые Свабода».

- Появилась информация в газете «Советская Белоруссия», что фигурантам дела о «массовых беспорядках» якобы предъявили обвинение по 287 статье - «создание незаконного вооруженного формирования». При том, что ранее от адвокатов задержанных было известно только о статье 293, часть 2 - «обучение и подготовка к массовым беспорядкам». Еще вчера адвокаты ничего не знали о новом обвинении. По вашему мнению, это возможно, чтобы за ночь и утро так все изменилось и появился новые материалы?

- Думаю, что они могут такое сделать. Ведь власти ищут какую-то возможность, чтобы это фальшивое дело продолжать. Они арестовывали людей под события 25 марта, подобрали соответствующую статью - о массовых беспорядках. Пытались совместить несовместимое: этот клуб «Патриот», 25 марта и тот лагерь защитников Куропат в Зеленом Луге. Широко замахнулись, но связать эти вещи не удалось.

- По вашему мнению, Дмитрия Дашкевича и Сергея Пальчевского из «Молодого Фронта», которые защищали Куропаты, попытались прицепить к делу «Белого легиона», чтобы получилась связь с «массовыми беспорядками»?

- Да, они хотели эти вещи совместить в одно дело, завязанное на 25 марта, но это несовместимые вещи. Я одного активиста из бывшего «Белого легиона» видел несколько лет назад, а с другими вообще не знаком. Поэтому следователи оказались в тупике и решили не выпускать людей, не расписываться в собственной беспомощности. Сергею Кунцевичу, представителю Белорусского Национального Конгресса по Минску, который помогал мне, банально подбросили «коктейли Молотова» - с этого видео, показанного на БТ. Но есть другое видео (неизвестный человек снял, спасибо ему, и выложил в сети), которое показывает, как эти «коктейли Молотова» достают из микроавтобуса спецслужб. И теперь два этих видео мы рассылаем по всему миру, чтобы всем было видно, что это грубая и явная провокация. А поскольку у них не получается статья о массовых беспорядках, то начали искать выход. А под какую статью лучше всего подходит эта «зарница»? Под незаконное вооруженное формирование.

- По вашему мнению, здесь можно собрать больше доказательств?

- Думаю, что на задержанных сейчас оказывается очень сильное давление, причем различными методами. Меня очень волнуют эти письма из заключения, которые появляются и мы о них узнаем. Трогательные, очень лирические записки. Но молодые люди могут не знать всего. В следственных задачах не найти истину, а повесить на вас дело. Я понимаю, что очень хочется из тюрьмы сказать родному человеку о своих чувствах, но все это еще один рычаг для давления на вас. Там могут угрожать даже жизнью близких вам людей, мне об этом известно. И думаю, что сейчас идет очень сильное давление на этих людей, могу предсказать, что на некоторых из них, которые писали такие письма, как раз в этом направлении и действуют.

- Как вы думаете, до суда это дело дойдет?

- Если они поменяли статью и кого-то заставят признать вину - дойдет.

- В этой статье есть норма, согласно которой, если человек добровольно прекратит участие в незаконном вооруженном формировании и сдаст оружие – освобождается от ответственности. «СБ» об этом как раз упоминает. Почему, по вашему мнению?

- Наверное эту газету уже на допросе показывают кому-то и говорят: смотри, это же пишет главная газета администрации Лукашенко, это же гарантия того, что признаешься - освободят. Давай, напиши явку с повинной и все будет хорошо. А у тебя жена или девушка молодая, ты же знаешь, что может быть. И распишут варианты, из которых еще не самый худший, что она тебя не дождется из тюрьмы. А могут угрожать и убийствами, и изнасилованием. Чем угодно. Поэтому пожелал бы этим людям силы, а в дальнейшем такой совет: если вы под давлением, то нужно скрывать свои слабые места. Говорите о любви, пока вы свободный человек и можете об этом заявлять вслух.

- Еще в этой статье упоминается о БЗВ - «Беларускім згуртаванні вайскоўцаў», которое вы создавали в 90-х, и что, мол, это тогда разваливали белорусскую армию. Как вы это прокомментируете?

- Знаете, сейчас многое нацелено на то, чтобы персонально меня дискредитировать. Здесь мобилизовано все, всех сюда загоняют, потому не удивительно, что и эта газета меня ущипнула. Знаете, Белорусскому объединению военных принадлежит честь создания белорусской армии - вопреки позиции главы нынешнего режима, который тогда упирался, как мог. А теперь он обвиняет БЗВ через своих подчиненных в попытке развала белорусской армии. Хотя мы ее создали. Согласно моему плану, благодаря нашим усилиям, армия независимой Беларуси и была создана. Причем не с первого раза, пришлось пробиваться. Поэтому это смешное обвинение.