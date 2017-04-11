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Ученые выяснили, от чего зависит будущая профессия человека

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  • 11.04.2017, 18:25
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Британские ученые нашли связь между порядком рождения ребенка в семье и его будущей профессией.

Уточняется, что первенцы чаще тяготеют к изучению науки или техники. Также они значительно чаще становятся астронавтами и рок-музыкантами, сообщает sundaynews.info.

Вторые дети в семье обычно занимают руководящие посты. Для продвижения по карьерной лестнице у этих детей на 30 процентов больше шансов, чем у всех остальных.

Ученые уверены, что такая ситуация складывается, так как вторым детям приходится бороться за внимание родителей, что развивает в них лидерские качества.

Младшие дети отличаются от старших восприимчивостью и чувствительностью. Поэтому чаще всего они выбирают творческие профессии музыкантов или композиторов.


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