Ученые выяснили, от чего зависит будущая профессия человека

Ученые выяснили, от чего зависит будущая профессия человека12
- 11.04.2017, 18:25
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Британские ученые нашли связь между порядком рождения ребенка в семье и его будущей профессией.
Уточняется, что первенцы чаще тяготеют к изучению науки или техники. Также они значительно чаще становятся астронавтами и рок-музыкантами, сообщает sundaynews.info.
Вторые дети в семье обычно занимают руководящие посты. Для продвижения по карьерной лестнице у этих детей на 30 процентов больше шансов, чем у всех остальных.
Ученые уверены, что такая ситуация складывается, так как вторым детям приходится бороться за внимание родителей, что развивает в них лидерские качества.
Младшие дети отличаются от старших восприимчивостью и чувствительностью. Поэтому чаще всего они выбирают творческие профессии музыкантов или композиторов.