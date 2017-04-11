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КГБ задержал крупного чиновника Мингорисполкома и еще девятерых

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  • 11.04.2017, 19:12
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Фото: minsknews.by

Группа должностных лиц Мингорисполком обвиняется в коррупции.

На прошлой неделе Комитет госбезопасности задержал начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича. Об этом tut.by сообщили несколько не связанных между собой источников и подтвердили в КГБ.

«В субботу арестовали его и еще около десятка человек. Какое-то громкое дело по линии общепита», — говорит информированный источник.

«Да, ходят слухи, что на неделе задержали. Говорят, комитет», — рассказывает еще один собеседник.

Телефон самого Барисевича недоступен. В понедельник, 10 апреля, на оперативном совещании в Мингорисполкоме вместо него был заместитель.

«У Сергея Анатольевича продлен отпуск. Он на прошлой неделе отдыхал и сейчас, соответственно», — говорят в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

«КГБ Республики Беларусь в рамках противодействия коррупционным проявлениям выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Сергем Барисевичем. Задержано и помещено под стражу десять человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса Беларуси. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

КГБ сообщает, что продолжает проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.


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