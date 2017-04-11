Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Швейцарии 1 11.04.2017, 19:19

13,748

Фото: REUTERS Jerry Lai

Белоруска одолела француженку Полин Парментье в матче 1/16 финала.

Александра Саснович взяла верх над Полин Парментье из Франции в матче 1/16 финала турнира в Швейцарии — 3:6, 6:2, 6:3, передает «Прессбол».

В следующей стадии соревнований соперницей белоруски станет победительница пары Лаура Зигемунд (Германия, 37 ВТА) — Виктория Голубич (Швейцария, 54 ВТА).

Ladies Open Biel Bienne

Призовой фонд турнира - $226,750.

Александра Саснович (108 ВTA, Беларусь, Q) — Полин Парментье (64 ВTA, Франция) — 3:6, 6:2, 6:3.