Трамп: Северная Корея ищет неприятности 8 11.04.2017, 19:32

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Дональд Трамп

Президент США рассчитывает на помощь Китая в решении проблемы Северной Кореи.

Соединенные Штаты Америки готовы решить проблему Северной Кореи даже в том случае, если Китай откажется от попыток повлиять на руководство КНДР. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп, передает gordonua.com.

"Северная Корея ищет неприятности. Если Китай согласится помочь, будет здорово. Если нет, мы будем решать проблемы без них. США", – сказано в сообщении.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

Трамп также пообещал президенту Китая Си Цзиньпиню торговые преференции от США, если он поможет решить проблему Северной Кореи.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

В 2016 году Совет Безопасности ООН принял несколько резолюций, в которых в отношении КНДР вводились экономические санкции. Причиной стало увеличение военной активности Пхеньяна, в частности, проведение ядерных испытаний и пусков баллистических ракет.

9 сентября 2016 года Пхеньян официально подтвердил проведение ядерных испытаний, которые вызвали накануне землетрясение магнитудой 5,3 балла. Власти КНДР заявили, что страна теперь способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.

КНДР продолжает испытания ядерного оружия. 5 апреля 2017 года КНДР запустила баллистическую ракету в сторону восточного побережья Южной Кореи. Она пролетела около 60 км.

Вашингтон перестал это комментировать. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сказано уже достаточно.

9 апреля сообщалось, что США перебросили ударную группу истребителей в Тихом океане поближе к Корейскому полуострову "в качестве демонстрации силы".

10 апреля США развернули ударную группу во главе с атомным авианосцем Carl Vinson к берегам Южной Кореи. Решение было принято в связи с растущей ядерной угрозой со стороны КНДР.

В министерстве иностранных дел Северной Кореи подчеркнули, что КНДР "не выпрашивает мира, однако всегда готова защитить себя силой оружия".