Николай Статкевич написал письмо Ангеле Меркель 24 11.04.2017, 20:02

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Лидер Белорусского Национального Конгресса просит канцлера Германии допросить гражданку ФРГ, «написавшую письмо Лукашенко».

Содержание письма канцлеру Германии Ангеле Меркель Николай Статкевич опубликовал на своей странице в «Фейсбуке».

Уважаемая госпожа канцлер!

Обращаюсь к Вам с просьбой принять участие в судьбе более чем 20 человек, ставших заложниками из-за клеветнического доноса гражданки ФРГ.

Если верить Александру Лукашенко, некто фрау А. (настоящее имя клеветника не обнародовано) пришла в посольство Беларуси в ФРГ и написала на его имя заявление, где указала, что располагает сведениями о создании в Республике Беларусь незаконных вооруженных формирований. На основании этого доноса уже на следующий день по всей стране были задержаны десятки молодых людей, которые состояли в патриотических клубах или в оппозиционных организациях. Хотя это не является преступлением даже по белорусским законам. 21 из них, в том числе руководитель Минской городской организации нашей партии Сергей Кунцевич, находятся сейчас в следственной тюрьме КГБ.

Учитывая, что речь идет о судьбе десятков белорусских граждан, а также членов их семей, прошу Вас дать распоряжение органам правопорядка Вашей страны запросить сведения о гражданке ФРГ, которая написала письмо Лукашенко. Контактными данными этой гражданки располагают белорусские спецслужбы, а фотокопия ее письма сегодня была опубликована государственными СМИ. Прошу также провести допрос этого «свидетеля» с использованием детектора лжи.

Результаты данного допроса прошу предоставить белорусским органам дознания, а также обнародовать в СМИ.

Вы знаете о преследованиях тех белорусов, которые публично высказывают свое несогласие с политикой правящего режима. За последние несколько недель более тысячи человек были задержаны за участие в исключительно мирных акциях протеста. Доказательства их "вины" беззастенчиво фальсифицировались. Во время арестов многих подвергали избиениям и пыткам.

Я сам был тайно задержан и 3 дня незаконно удерживался в тюрьме КГБ . Мои близкие пережили тяжелое потрясение, не зная, что со мной случилось. Ведь власти Беларуси обвиняются в похищениях людей и политических убийствах.

Международная общественность и руководство Германии, в частности, неоднократно выражали сожаление в связи с отсутствием в Республике Беларусь независимых следственных и судебных органов. Например, расследование взрыва в Минском метро, скоропалительный расстрел обвиненных в нем двух молодых людей и незамедлительное уничтожение вещественных доказательств вызывают много вопросов.

Однако в вышеуказанном случае, действия белорусских властей выходят за пределы Республики Беларусь. Они касаются репутации Вашей страны и немецких граждан, которых белорусский диктатор использует для расправы над инакомыслящими.

Ваша помощь в проведении честного расследования и освобождении незаконно удерживаемых в застенках КГБ белорусских граждан будет неоценимым вкладом в продвижение демократических ценностей и установлении законности и порядка на европейском континенте.