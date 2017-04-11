Авторы Панамского архива удостоены Пулитцеровской премии 11.04.2017, 20:15

Награду за расследование офшорного скандала разделили Международный консорциум журналистских расследований, компания McClatchy и газета Miami Herald.

Авторы масштабного расследования под названием Панамский архив удостоены одной из самых престижных наград в области журналистики - Пулитцеровской премии.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте премии.

Награду в номинации Аналитический репортаж разделили Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), американская издательская компания McClatchy и принадлежащая ей газета The Miami Herald. Премия присуждена за "ряд публикаций, созданных совместными усилиями более 300 журналистов на шести континентах с целью разоблачить скрытую инфраструктуру и глобальный масштаб офшорных гаваней".

Панамский архив, или Панамские документы - неформальное название международного журналистского расследования, в основу которого легла утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Первые результаты расследования, длившегося 12 месяцев, были обнародованы 3 апреля 2016 года.