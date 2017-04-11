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Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО

  • 11.04.2017, 21:12

Президент США подписал документ о ратификации протокола о присоединении Черногории к НАТО.

Президент США Дональд Трамп подписал документ о ратификации протокола о присоединении Черногории к Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщает Reuters со ссылкой на сайт Белого дома.

Подписание последовало за голосованием о вступлении в НАТО Черногории в американском сенате от 28 марта.

«Соединенные Штаты будут работать над дальнейшим укреплением наших и без того крепких отношений с Черногорией. С нетерпением ожидаем официального приветствия страны в качестве двадцать девятого члена Североатлантического союза», - сказано в сообщении.

28 марта Сенат США окончательно одобрил заявку Черногории на вступление в НАТО. Решение поддержали 97 членов верхней палаты Конгресса, два сенатора высказались против.


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