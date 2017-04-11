закрыть
11 апреля 2017, вторник, 21:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Франция, Великобритания и США представили новую резолюцию о химатаке в Сирии

  • 11.04.2017, 21:54

О пересмотренном проекте резолюции сообщил постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

Франция, Великобритания и США представили пересмотренный проект резолюции о химической атаке в Сирии, передает РБК.

Об этом постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, эти страны предложили проект резолюции, в которой осудили химическую атаку.

В своем твите Райкрофт написал, что страны потребуют полноценного сотрудничества по этому расследованию. В следующем сообщении постпред Великобритании добавил, что все члены СБ ООН должны поддержать эту резолюцию.

Населенный пункт Хан-Шейхун в Сирии подвергся химической атаке 4 апреля. По информации Сирийского центра мониторинга по правам человека, погибли по крайней мере 72 человека, в числе которых 20 детей и 17 женщин. По данным ЮНИСЕФ, от отравления погибли 27 детей, еще 564 пострадали.


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?