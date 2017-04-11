Франция, Великобритания и США представили новую резолюцию о химатаке в Сирии 11.04.2017, 21:54

О пересмотренном проекте резолюции сообщил постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

Франция, Великобритания и США представили пересмотренный проект резолюции о химической атаке в Сирии, передает РБК.

Об этом постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, эти страны предложили проект резолюции, в которой осудили химическую атаку.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 11 апреля 2017 г.

В своем твите Райкрофт написал, что страны потребуют полноценного сотрудничества по этому расследованию. В следующем сообщении постпред Великобритании добавил, что все члены СБ ООН должны поддержать эту резолюцию.

Населенный пункт Хан-Шейхун в Сирии подвергся химической атаке 4 апреля. По информации Сирийского центра мониторинга по правам человека, погибли по крайней мере 72 человека, в числе которых 20 детей и 17 женщин. По данным ЮНИСЕФ, от отравления погибли 27 детей, еще 564 пострадали.