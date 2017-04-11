Die Welt: Дружба с Асадом может дорого обойтись Путину 7 11.04.2017, 22:31

До недавнего времени Путину везло с его политикой по Сирии, однако теперь стало ясно, что эти карты могут быть быстро перетасованы.

Четыре года назад Россия предложила сделку по химическому оружию и тем самым помогла Бараку Обаме не отвечать военной операцией на то, что режим Башара Асада перешел «красную линию», пишет журналистка Die Welt (перевод - inosmi.ru) Юлия Смирнова.

С помощью военного участия в Сирии Путин добился важных целей. Когда он осенью 2015 года выступал в Нью-Йорке со своей речью и вскоре после этого российские истребители нанесли первые удары, Россия находилась еще в международной изоляции после аннексии Крыма. Этот шахматный ход позволил Путину занять важное место за столом переговоров по Сирии.

С тех пор стали все меньше говорить о войне в Восточной Украине и все больше о роли России в Сирии. Россия успешно создавала факты на твердой почве и тем самым зарекомендовала себя на Ближнем Востоке и в международном плане как игрок, которого нельзя игнорировать.

Кроме того, России и Ирану удалось укрепить режим Асада. Под предлогом борьбы против терроризма Россия могла наносить бомбовые удары по позициям всех повстанцев, которые боролись против правительственных войск, и никто не мог ничего этому противопоставить. В военном плане Россия вела себя так, словно она своими системами ПВО С-300 и С-400 создала фактическую бесполетную зону над Асадом.

Москва была успешна и в дипломатическом плане. Казалось, что США и другие страны все больше склонялись к тому, чтобы признать режим Асада как неизбежную часть решения в Сирии. Осенью 2015 года уже Обама говорил о том, что США не будут настаивать на немедленной отставке Асада.

В январе похожие речи были слышны из Турции. От президента США Дональда Трампа Москва ожидала, что он будет придерживаться этой линии и поставит в списке приоритетов совместную борьбу против террористов на первом месте, перед планом свержением Асада. Еще недавно казалось, что этот план осуществим — администрация США назвала своей важнейшей целью борьбу против боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ — прим.), а не отставку Асада.

Все изменилось в последнюю неделю. После химической атаки в Хан Шейхуне госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвиняет Россию в том, что она несет солидарную ответственность. «Независимо от того, является ли Россия пособником, или она абсолютно некомпетентна, или ее перехитрил режим Башара Асада, русским необходимо задать этот вопрос об ответственности за химическую атаку», — сказал он в воскресенье.

Россия была в курсе и не защитила Асада

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон (Boris Johnson) отменил свой визит в Россию. Международному сообществу стало в очередной раз ясно: Россия стоит на стороне военного преступника.

С другой стороны, неожиданное нападение на аэродром Шайрат показало, что российское военное присутствие в Сирии ни в коем случае не дает Асаду полной защиты. Российские военные за несколько часов до нападения были предупреждены — и допустили его. Или они были не в состоянии его предотвратить, или они сознательно отказались от этого.

«Если это было сознательное решение, то это было разумно, но одновременно это ограничит российские возможности», — говорит российский военный эксперт Александр Гольц. «До сих пор Россия демонстрировала, что любая попытка повлиять на нее будет связана с военной угрозой». Это устрашение работало при Обаме и с другими политиками, для которых было проще ничем не рисковать. Однако теперь оно действует как блеф.

В пятницу российское министерство обороны приостановило действие «Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии», заключенного с США.

Тем самым возросли риски военной конфронтации между Россией и США. Хотя обе страны хотят их избежать. Однако в настоящий момент слишком многие вопросы остаются открытыми. Возможно, ответы на них появятся во время визита Тиллерсона в Москву во вторник и в среду.

С одной стороны, остается неясным, будут ли США теперь последовательно настаивать на отставке Асада. В последнее время на этот счет были сделаны противоречивые высказывания. Тиллерсон сказал в воскресенье, что он надеется на политическое решение, при котором сирийский народ должен будет решать судьбу Асада. Это формулировка, которую Россия повторяет на протяжении нескольких лет.

Кроме того, Тиллерсон сказал, что борьба с ИГИЛ является главным приоритетом для США. То, что эти высказывания были сделаны непосредственно перед его поездкой в Москву, говорит, скорее, об отказе от конфронтации. С другой стороны, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли (Nikki Haley) сказала в тот же день, что США не видят мирного решения по Сирии с Асадом.

Также и Кремль ожидает, что после визита Тиллерсона будет больше ясности о стратегии США. Накануне Кремль пояснил, что Россия не собирается отступать от своей позиции. Возвращение к заявлению «Асад должен уйти» никому не поможет приблизиться к политическому решению в Сирии, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Единственно возможным вариантом является продолжение напряженной работы в рамках женевского процесса», — говорит он. Об отказе от поддержки Асада как части более крупной сделки с США в Сирии не может быть и речи, цитировало новостное агентство Интерфакс один источник в российском министерстве иностранных дел.

До сих пор Россия использовала при переговорах свои отношения с Асадом как рычаг. Теперь ситуация меняется. «С этого момента США больше не будут бесконечно долго наблюдать за тем, что Россия будто бы не в состоянии добиться того, чтобы решения, согласованные между Москвой и Вашингтоном, выполнялись Асадом, — писал внешнеполитический эксперт Владимир Фролов. — Если Москва не может заставить Дамаск играть по правилам, то это сделает Вашингтон».

Сейчас Москва должна принять решение — либо еще сильнее поддерживать Асада, либо усилить давление на него. После химической атаки в Хан Шейхуне Песков сказал, что российская поддержка Асада не является «безусловной».

Но после нападения США Россия, Иран и Асад могли бы снова сильнее сплотиться. В воскресенье Путин говорил по телефону с иранским президентом Хасаном Роухани (Hassan Ruhani). После разговора Кремль сообщил, что обе стороны подчеркивали, что «агрессивные действия США» недопустимы.

Находящийся в Багдаде «Центр по координации между Россией, Ираном и про-асадовскими милициями» опубликовал заявление, в котором речь шла о «красных линиях» для США. По сравнению с этим риторика Москвы была до сих пор значительно мягче.

Иран и Асад более заинтересованы в укреплении союза, а также в том, чтобы Россия и США не пошли бы на сделку за спиной Асада. Для России такой путь содержит значительные риски: вернуться в международную изоляцию и утонуть в сирийской войне.